Presidenta de Morena en Chihuahua se queda sin visa

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Granados afirmó que no tiene problemas legales. Foto: Facebook/Brighite Granados

La presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, confirmó que autoridades estadounidenses le retiraron la visa para ingresar a Estados Unidos. La dirigente afirmó que la cancelación se dio por una infracción de tránsito y negó tener antecedentes legales adicionales.

El tema cobró relevancia porque en las últimas semanas se ha discutido el retiro de visas a distintos actores políticos mexicanos, además de la publicación de un artículo de Los Angeles Times que menciona investigaciones y señalamientos contra funcionarios y gobernadores, aunque la dirigente no fue vinculada públicamente con esos casos.

¿Qué dijo Brighite Granados?

Durante un evento público, la dirigente explicó que el pasado 29 de mayo, alrededor de las 19:00 horas, intentó cruzar a Estados Unidos por un puerto fronterizo, pero fue enviada a una segunda revisión. Ahí, señaló, le notificaron que su visa quedaría cancelada por una infracción de tránsito registrada hace cerca de una década en Nuevo México.

“Se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente 10 años en el estado de Nuevo México”, declaró.

🚨 A quien sí le retiraron la visa de Estados Unidos fue a Brighite Granados, dirigente estatal de Morena en Chihuahua. Ella asegura que la cancelación se debió a una infracción de tránsito de hace 10 años. pic.twitter.com/qRn76qjxki — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 4, 2026

Granados añadió que hace dos años renovó su visa y que en ese proceso no recibió observaciones relacionadas con dicho antecedente.

Asegura no tener problemas legales

La dirigente morenista, originaria de Ciudad Juárez, afirmó que mantiene una relación binacional por razones familiares y personales, y que ha cruzado regularmente entre México y Estados Unidos.

“Más allá de esas infracciones de tránsito, nunca he tenido problemas legales ni en México ni en Estados Unidos”, sostuvo.

También reconoció que las autoridades migratorias estadounidenses tienen facultades para tomar decisiones sobre el ingreso al país, aunque señaló que el contexto político actual no puede ignorarse.

Menciona el contexto político

Granados dijo que no descarta que el ambiente político influya en la interpretación pública del caso y criticó al gobierno estatal de Chihuahua, por lo que consideró una falta de defensa de la soberanía nacional frente a intereses extranjeros.

“No puedo dejar de ignorar el contexto que vivimos quienes ejercemos una voz crítica frente a un gobierno estatal que ha demostrado su omisión ante intereses extranjeros”, afirmó.

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