Historias que estremecieron Chihuahua: Eitan y James Martín, los niños que murieron trágicamente

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Violencia infantil. Foto: Getty | Ilustrativa

La muerte de Eitan Daniel, de apenas un año y seis meses de edad, estremeció Chihuahua. Sin embargo, el caso revivió el nombre de James Martín, un niño de 7 años que en 2018 falleció en condiciones que dejaron más preguntas que respuestas en el estado fronterizo. Uno TV te da todos los detalles de ambas historias que conmocionaron a la comunidad.

Eitan Daniel, asesinado por quienes tendrían que cuidarlo

LLa casa de Eitan Daniel era, en realidad, la peor pesadilla para el pequeño de menos de dos años. Dentro de esas cuatro paredes sufría violencia, que finalmente terminó por costarle la vida. De acuerdo con las investigaciones, la principal señalada es su madre.

El horror quedó al descubierto el pasado 10 de marzo, cuando el cuerpo de Eitan Daniel fue encontrado en las calles Ascención y Segunda, en la colonia Kilómetro 27.

Tras el hallazgo, comenzó una investigación que derivó en la detención de Vianey, madre del menor, y de Bryan, su padre.

Según las autoridades, el pequeño Eitan Daniel habría muerto en el baño de su vivienda, ubicada a varios kilómetros del lugar donde finalmente fue encontrado. Hasta ahora, se sabe que el menor recibió un fuerte golpe en la cabeza, presuntamente durante la última agresión que sufrió.

Después de la muerte del niño, la mujer habría metido el cuerpo en un costal y salido de la vivienda. Para trasladarse, primero abordó transporte público y luego utilizó un taxi de aplicación, que la llevó al sitio donde abandonó el cuerpo de su hijo.

En medio de la consternación social, las autoridades intensificaron la búsqueda de los responsables hasta dar con Vianey y Bryan, por la violencia que presuntamente ejercían contra el menor. Además, la abuela, la bisabuela y el tío de Eitan Daniel también fueron detenidos por presuntamente saber del homicidio y no denunciarlo ante las autoridades, según reportes.

James Martín

El caso de Eitan Daniel revivió un episodio doloroso en Ciudad Juárez, Chihuahua: la muerte de James Martín en 2018, cuando tenía 7 años. En ese entonces, el menor fue reportado como desaparecido, lo que llevó al arranque de una búsqueda para dar con su paradero.

Sin embargo, los esfuerzos para localizar al pequeño fueron en vano. Tras varias semanas de búsqueda, el cuerpo de James Martín fue hallado en un campo algodonero.

Las primeras indagatorias señalaron que el menor murió por hipotermia, a unos cuantos metros de la zona donde se concentraron las labores de búsqueda. Aun así, también surgieron inconsistencias que sembraron dudas sobre las verdaderas causas de la muerte del niño.

Sin embargo, reportes apuntan a que James Martín pudo haber sido víctima de un delito y que su cuerpo simplemente fue abandonado en la zona.

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