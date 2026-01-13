Aceleran obras afuera del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Las obras en las inmediaciones del Estadio Azteca avanzan a marchas forzadas a 150 días de la inauguración del Mundial de futbol 2026, que arrancará en este inmueble del sur de la Ciudad de México. Maquinaria pesada y cuadrillas trabajan en distintos puntos de Santa Úrsula para renovar la infraestructura urbana.

Los trabajos se concentran en calles y avenidas cercanas al llamado Coloso de Santa Úrsula, donde se realizan renovaciones de banquetas y luminarias. En zonas como Avenida del Imán y Circuito Azteca se han abierto zanjas para preparar la instalación de nueva tubería de drenaje, como parte de las adecuaciones previas al torneo.

Avanzan obras viales y de movilidad en Santa Úrsula

En Calzada de Tlalpan prácticamente ya concluyó un tramo de la ciclovía de 34 kilómetros que conecta desde el Metro Chabacano. Además, el puente peatonal que cruza esta arteria fue liberado de comercio ambulante para iniciar la remodelación del Centro de Transferencia Modal (CETRAM).

También ya se observa el alzamiento de nuevas escaleras de acero y el reforzamiento de vallas para mejorar la seguridad de peatones. A la par, se preparan trabajos para habilitar un carril confinado de una nueva línea de Trolebús, que mejorará la movilidad en la zona durante el Mundial.

Mientras tanto, al interior del Estadio Azteca continúa el movimiento de maquinaria para la remodelación del recinto, donde se disputará el partido inaugural del Mundial 2026, el próximo 11 de junio, entre las selecciones de México y Sudáfrica. De acuerdo con el reportero Ricardo Rivera, se construye un jardín de lluvia que permitirá captar el agua pluvial, reutilizarla para riego y canalizar el excedente de forma ordenada al drenaje de Calzada de Tlalpan.

