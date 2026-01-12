GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

Una pitón fue encontrada dentro del motor de una motocicleta usada en la alcaldía Iztacalco, luego de que el nuevo dueño la probara por la noche. El hecho fue difundido por el periodista Carlos Jiménez, C4 Jiménez, a través de un video publicado en su cuenta de X.

De acuerdo con lo compartido, el vehículo había sido comprado como moto usada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Durante una prueba nocturna, el propietario detectó algo inusual en la unidad y descubrió que una víbora estaba escondida dentro del motor.

“Está como que trenzada… está grandísima”, se escucha decir a una de las personas que presenció el momento.

Pitón aparece en el motor de motocicleta usada

El video muestra que el reptil se encontraba enredado en el cuadro de la motocicleta, en una zona que se calienta con la quema de gasolina. Según se observa, el animal no tuvo una actitud agresiva, sino que intentó aferrarse al vehículo, lo que complicó su retiro.

Para atender el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y bomberos acudieron al lugar y retiraron a la pitón utilizando barras de metal y botes de plástico.

Durante el operativo, otra persona repite: “Está grandísima”, mientras los agentes trabajan para liberar al animal del motor.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el incidente. Tampoco se ha informado la especie exacta del reptil, su estado de salud ni cómo llegó al interior de la motocicleta.

Asimismo, no se sabe qué ocurrió con el animal después de que fue retirado por policías y bomberos.

