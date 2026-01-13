CDMX activa alertas por frío extremo y vientos fuertes del 11 al 13 de enero

| 18:22 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Protección Civil activa alertas por frío, heladas y vientos fuertes en CDMX del 11 al 13 de enero de 2026.
Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México enfrentará un descenso de temperaturas y vientos fuertes entre el 11 y el 13 de enero de 2026, con ambiente frío a muy frío, posibles heladas en zonas altas y rachas de viento de hasta 59 km/h, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia alertó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados Celsius durante la madrugada, especialmente el 12 y 13 de enero, mientras que por la tarde el ambiente será templado a cálido, con máximas de 18 a 22 °C.

Frío extremo y heladas activan alertas en la CDMX

En su cuenta oficial de X, la SGIRPC señaló que durante la madrugada el ambiente será “de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad”. Por ello, pidió a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca para evitar afectaciones a la salud.

Para el martes 13 de enero, se activó Alerta Naranja por temperaturas de entre 1 y 3 °C en las alcaldías:

  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Además, se emitió Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 °C en 13 alcaldías, entre ellas Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco.

Vientos fuertes y posibles riesgos

Horas antes, la SGIRPC activó Alerta Amarilla por vientos fuertes en Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con rachas de 50 a 59 km/h, lo que podría provocar caída de ramas, árboles, lonas y daños a mobiliario urbano.

Las autoridades recomendaron retirar objetos que puedan caer, evitar subir a azoteas o andamios y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Recomendaciones de Protección Civil

Entre las principales medidas preventivas destacan:

  • Abrigarse en capas y evitar cambios bruscos de temperatura
  • Ventilar habitaciones si se usan calentadores, para evitar intoxicación por monóxido de carbono
  • Proteger a niños, adultos mayores y mascotas
  • Evitar el uso de pirotecnia
  • Llamar al 911 ante cualquier emergencia

La SGIRPC pidió a la ciudadanía mantenerse informada ante cualquier actualización del pronóstico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Depresión en México: las mujeres son las más afectadas

Salud

Depresión en México: las mujeres son las más afectadas

Conoce los requisitos para solicitar un segundo crédito Infonavit en 2026

Nacional

Conoce los requisitos para solicitar un segundo crédito Infonavit en 2026

Muere Mario Cid, actor y padre de la comediante Mara Escalante

Entretenimiento

Muere Mario Cid, actor y padre de la comediante Mara Escalante

Moneda de Irán pierde casi todo su valor tras estallar protestas

Internacional

Moneda de Irán pierde casi todo su valor tras estallar protestas

Etiquetas: ,