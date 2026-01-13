GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México enfrentará un descenso de temperaturas y vientos fuertes entre el 11 y el 13 de enero de 2026, con ambiente frío a muy frío, posibles heladas en zonas altas y rachas de viento de hasta 59 km/h, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia alertó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados Celsius durante la madrugada, especialmente el 12 y 13 de enero, mientras que por la tarde el ambiente será templado a cálido, con máximas de 18 a 22 °C.

Frío extremo y heladas activan alertas en la CDMX

En su cuenta oficial de X, la SGIRPC señaló que durante la madrugada el ambiente será “de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad”. Por ello, pidió a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca para evitar afectaciones a la salud.

Para el martes 13 de enero, se activó Alerta Naranja por temperaturas de entre 1 y 3 °C en las alcaldías:

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Además, se emitió Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 °C en 13 alcaldías, entre ellas Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco.

Vientos fuertes y posibles riesgos

Horas antes, la SGIRPC activó Alerta Amarilla por vientos fuertes en Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con rachas de 50 a 59 km/h, lo que podría provocar caída de ramas, árboles, lonas y daños a mobiliario urbano.

Las autoridades recomendaron retirar objetos que puedan caer, evitar subir a azoteas o andamios y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Recomendaciones de Protección Civil

Entre las principales medidas preventivas destacan:

Abrigarse en capas y evitar cambios bruscos de temperatura

y evitar cambios bruscos de temperatura Ventilar habitaciones si se usan calentadores , para evitar intoxicación por monóxido de carbono

, para evitar intoxicación por monóxido de carbono Proteger a niños, adultos mayores y mascotas

Evitar el uso de pirotecnia

Llamar al 911 ante cualquier emergencia

La SGIRPC pidió a la ciudadanía mantenerse informada ante cualquier actualización del pronóstico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.