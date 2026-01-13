CDMX activa alertas por frío extremo y vientos fuertes del 11 al 13 de enero
La Ciudad de México enfrentará un descenso de temperaturas y vientos fuertes entre el 11 y el 13 de enero de 2026, con ambiente frío a muy frío, posibles heladas en zonas altas y rachas de viento de hasta 59 km/h, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
La dependencia alertó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados Celsius durante la madrugada, especialmente el 12 y 13 de enero, mientras que por la tarde el ambiente será templado a cálido, con máximas de 18 a 22 °C.
Frío extremo y heladas activan alertas en la CDMX
En su cuenta oficial de X, la SGIRPC señaló que durante la madrugada el ambiente será “de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad”. Por ello, pidió a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca para evitar afectaciones a la salud.
Para el martes 13 de enero, se activó Alerta Naranja por temperaturas de entre 1 y 3 °C en las alcaldías:
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Además, se emitió Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 °C en 13 alcaldías, entre ellas Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco.
Vientos fuertes y posibles riesgos
Horas antes, la SGIRPC activó Alerta Amarilla por vientos fuertes en Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con rachas de 50 a 59 km/h, lo que podría provocar caída de ramas, árboles, lonas y daños a mobiliario urbano.
Las autoridades recomendaron retirar objetos que puedan caer, evitar subir a azoteas o andamios y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
Recomendaciones de Protección Civil
Entre las principales medidas preventivas destacan:
- Abrigarse en capas y evitar cambios bruscos de temperatura
- Ventilar habitaciones si se usan calentadores, para evitar intoxicación por monóxido de carbono
- Proteger a niños, adultos mayores y mascotas
- Evitar el uso de pirotecnia
- Llamar al 911 ante cualquier emergencia
La SGIRPC pidió a la ciudadanía mantenerse informada ante cualquier actualización del pronóstico.
