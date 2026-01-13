Entre el frío y el tráfico, así fue el regreso a clases en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Regreso a clases de 2026 estuvo marcado por bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Abrigados y a contrarreloj, miles de estudiantes regresaron este lunes a clases en la Ciudad de México, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y el intenso tráfico en zonas escolares. El retorno a las aulas involucró a 7 mil 400 planteles de educación básica, donde padres, alumnos y docentes enfrentaron retrasos desde las primeras horas del día.

En escuelas como el CETIS 13, la Primaria Revolución y el Jardín de Niños Cadetes de la Naval, el flujo vehicular complicó la llegada puntual. Padres de familia coincidieron en que el frío se sintió con mayor intensidad que en otros días, lo que también dificultó el arranque de la jornada tras el periodo vacacional.

“Se sintió bastante frío el día de hoy, yo creo que estábamos como a cinco grados, sí estuvo más pesado que otros días”, relató Israel Solano, padre de familia, quien reconoció que el tráfico sobre Paseo de la Reforma fue determinante para llegar tarde.

Frío, tráfico y contratiempos en el regreso a clases

Para muchos hogares, volver a la rutina no fue sencillo. Algunos niños necesitaron doble abrigo y más tiempo para despertar, mientras que otros padres enfrentaron imprevistos mecánicos y fallas en el transporte.

“Le puse dos suéteres, sí le costó un poquito levantarse porque ya se había acostumbrado a las vacaciones”, comentó José Manuel García, quien además tuvo que empujar su vehículo tras quedarse sin batería.

Confiscan objetos en nivel secundaria

En el nivel secundaria, el regreso a clases también implicó la aplicación estricta del protocolo de revisión de mochilas. Audífonos, piercings, cadenas y otros accesorios fueron retirados a estudiantes como parte de las medidas escolares.

“Papás, por favor, les pido recojan objetos prohibidos con el protocolo de revisión mochila”, se escuchó durante uno de los operativos en planteles de la capital.

El reto educativo persiste, advierte el IMCO

Este regreso a clases se da en un contexto complejo para el sistema educativo. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dos de cada tres estudiantes no logran resolver operaciones matemáticas simples, un rezago que preocupa a padres y especialistas.

Madres de familia señalaron la importancia del acompañamiento constante durante el ciclo escolar. “Hay que tener un refuerzo durante todo el ciclo para un buen aprendizaje”, explicó Valeria Pérez, mientras que otros padres destacaron la confianza en el trabajo de los docentes.

Operativo de seguridad ante regreso a clases

Durante el arranque de actividades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo en distintos puntos de la ciudad para agilizar el tránsito, proteger a peatones y evitar dobles filas en zonas escolares.

“Está bien lo que están haciendo, porque ahorita hay mucho loco en la calle”, expresó Ricardo Pérez, padre de familia.

Las autoridades recomendaron salir con anticipación, abrigar adecuadamente a los menores y respetar las zonas escolares, especialmente durante esta temporada de frío y trabajos viales en diversas avenidas.

