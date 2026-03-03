Marchas 8M en CDMX: Cómo llegar al Monumento a la Revolución este 8 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Marcha 8M en el Monumento a la Revolución. Foto: Uno TV

Desde hace unos días, colectivas han comenzado a compartir sus convocatorias para la próxima Marcha 8M 2026 que se llevará a cabo en varios estados de México, entre ellos la Ciudad de México (CDMX), donde uno de los puntos de reunión será el Monumento a la Revolución y aquí te explicamos cómo llegar.

Marchas 8M que comenzarán en el Monumento a la Revolución

Como muchos saben, este próximo domingo 8 de marzo, como cada año, se realizará la Marcha 8M en la CDMX, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una fecha que está destinada a reflexionar y luchar por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de todas las mujeres.

Tal y como ha ocurrido en otras ediciones, en esta ocasión también habrá diferentes puntos de partida para participar en esta manifestación, y uno de ellos es el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Por ejemplo, la colectiva “Amiga, pide la pensión” señala en su convocatoria que se reunirán en este punto capitalino de las 10:00 a las 12:00 horas para preparar carteles y armar un tendedero. Justo al mediodía saldrán con dirección al Zócalo de la CDMX.

También “Morras de Fuego”, a través de sus redes sociales, han compartido que se reunirán en el Monumento a la Revolución para participar en la Marcha 8M. En su caso, empezarán a reunirse en este punto a partir de las 12:00 horas.

Foto: Amiga, pide la pensión.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

Metro

Estación Revolución de la Línea 2: Sal y camina sobre la calle Ponciano Arriaga o José María Iglesia en dirección sur y verás la cúpula del Monumento a la Revolución.

Sal y camina sobre la calle Ponciano Arriaga o José María Iglesia en dirección sur y verás la cúpula del Monumento a la Revolución. Estación Hidalgo de las Líneas 2 y 3: Si sales del lado de la Línea 3, camina unos 10 minutos por la avenida Paseo de la Reforma o México-Tenochtitlan. Si sales del lado de la Línea 2, justo por la salida de avenida México-Tenochtitlan, camina tres cuadras hacia el poniente y dobla a la izquierda en la calle Ponciano Arriaga para llegar directamente.

Metrobús

Línea 1: Bájate en la estación Plaza de la República. Justo a un lado está el Monumento a la Revolución.

Bájate en la estación Plaza de la República. Justo a un lado está el Monumento a la Revolución. Línea 4: Sal en la estación México-Tenochtitlan o en Museo San Carlos.

Sal en la estación México-Tenochtitlan o en Museo San Carlos. Línea 7: Si vienes por Paseo de la Reforma, baja en la estación El Caballito o en Glorieta de Colón y camina hacia el Monumento.

Estas son las maneras más fáciles de llegar al Monumento a la Revolución por medio de transporte público, para participar en la Marcha 8M 2026 en la CDMX.

