Metrobús anuncia fin de la ruta Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya

Metrobús suspenderá la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya. Foto: Cuartoscuro

La ruta de apoyo del Metrobús Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya concluirá operaciones a partir del lunes 5 de enero de 2026, informó el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Este servicio fue habilitado como alternativa temporal durante la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, proceso que inició en 2023.

De acuerdo con la información oficial, la ruta comenzó a operar en noviembre de 2023 y fue ampliada en abril de 2024, con el objetivo de garantizar la movilidad de las personas usuarias en el corredor de Paseo de la Reforma y su conexión con otras líneas del Metro.

Con la apertura total de la Línea 1 en noviembre de 2025, el Metrobús determinó que el servicio cumplió su función y dará por concluida su operación.

Estas rutas de la Línea 7 continúan en operación

Aunque la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya se retira, el Metrobús confirmó que la Línea 7 mantiene sus servicios habituales, los cuales seguirán operando con normalidad:

Indios Verdes-Campo Marte

Hospital Infantil La Villa-Campo Marte

Indios Verdes-La Diana

Hospital Infantil La Villa-La Diana

Garibaldi-Campo Marte

Estas rutas continuarán ofreciendo servicio sobre Avenida Paseo de la Reforma, uno de los corredores con mayor demanda de la capital.

¿Por qué deja de operar la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya?

La ruta fue concebida como un servicio temporal de apoyo, enfocado en atender la demanda generada por el cierre parcial de la Línea 1 del Metro. Al restablecerse por completo el servicio del Metro, la necesidad operativa de esta ruta dejó de ser prioritaria.

Durante su periodo de operación, la ruta facilitó la conexión con las Líneas 7 y 9 del Metro de la CDMX, además de absorber una parte significativa del flujo de usuarios que transitaban por el eje Reforma–Tacubaya.

¿Qué pasará con los autobuses de la ruta cancelada?

El organismo detalló que los autobuses articulados de 12 metros que operaban en la ruta de apoyo serán reintegrados a dos trayectos activos de la Línea 7:

Garibaldi-Campo Marte

Indios Verdes-La Diana

Por ello, el Metrobús recomendó a las personas usuarias verificar la pantalla frontal y lateral de las unidades antes de abordar, para confirmar que el autobús corresponde a la ruta que las llevará a su destino.

