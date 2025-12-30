Horarios del Metro, Metrobús, RTP y más este 31 de diciembre y 1 de enero

GENERANDO AUDIO...

Con motivo de los festejos de Año Nuevo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el Metro, Metrobús, RTP y otros sistemas de transporte público de la Ciudad de México (CDMX) operarán con horarios especiales este 31 de diciembre y 1 de enero.

Los ajustes buscan facilitar la movilidad de las personas durante las celebraciones y el inicio de 2026, por lo que las autoridades de la CDMX recomiendan a la ciudadanía planear con anticipación sus traslados y consultar los horarios específicos de cada servicio para evitar contratiempos.

Horarios de la Red de Movilidad Integrada para el 31 de diciembre y 1 de enero

Metro

31 de diciembre, de 5:00 a 23:00 horas

1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas

Metrobús

31 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas

1 de enero, de 5:00 a 00:00 horas

RTP

31 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas

1 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

Trolebús

31 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas

1 de enero, 6:00 a 23:30 horas

Cablebús

31 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas

1 de enero, de 7:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

31 de diciembre, de 5:00 a 22:30 horas

1 de enero, de 7:00 a 23:30 horas

Ecobici

31 de diciembre, de 5:00 a 00:30 horas

1 de enero, de 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamiento

31 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas

Ecoparq

31 de diciembre, tendrá operación habitual

1 de diciembre. No operará, no es necesario hacer pago por el servicio

Módulos de control vehicular y licencias de Semovi

31 de diciembre, de 8:00 a 14:00 horas

1 de enero, sin operación

