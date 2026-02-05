CDMX activará módulos nocturnos de vacunación contra sarampión
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la capital contará con módulos de vacunación contra el sarampión con horario nocturno, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a la población que no puede acudir en horarios diurnos, como personas trabajadoras y estudiantes.
La mandataria capitalina subrayó que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, por lo que se busca eliminar cualquier pretexto para no acudir a inmunizarse. De acuerdo con autoridades locales, se prevé la instalación de alrededor de 10 módulos nocturnos, cuyos horarios y ubicaciones específicas se darán a conocer próximamente.
Refuerzan vacunación contra el sarampión en la CDMX
Además de los módulos nocturnos, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desplegó una amplia red de kioscos y módulos de vacunación gratuitos en distintos puntos estratégicos de la capital durante el mes de febrero, con el objetivo de incrementar la cobertura y frenar posibles contagios.
Horarios generales de vacunación
- Lunes a viernes
- De 9:00 a 14:00 horas
- Algunos módulos operan desde 8:30 horas
- En ciertos puntos habrá horarios extendidos y nocturnos (los detalles se darán a conocer próximamente)
Kioscos de vacunación por alcaldía
Azcapotzalco
- Camarones: 5 y 6 de febrero
- Aquiles Serdán: 9 y 10 de febrero
- Panteones: 11 y 12 de febrero
- Ferrería: 13 de febrero
Gustavo A. Madero
- Indios Verdes: del 3 al 6 de febrero
- Deportivo 18 de Marzo
- Martín Carrera
- Potrero
- Lindavista
En un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Módulos de vacunación en estaciones del Metro
Álvaro Obregón
Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas
- Observatorio
- Barranca del Muerto
Iztacalco
Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 h
- Agrícola Oriental
- Santa Anita
- Coyuya
Venustiano Carranza
Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 h
- Oceanía (Líneas 5 y B)
- Pantitlán (Líneas 1, 5, 9 y A)
- Merced (Línea 1)
- San Lázaro (Líneas 1 y B)
- Candelaria (Línea 1)
Tláhuac
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h
- Olivos (Línea 12, dirección Tláhuac–Mixcoac)
- Nopalera (Línea 12, dirección Tláhuac–Mixcoac)
- Tláhuac (Línea 12, ambas salidas)
Cuauhtémoc
Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h
- Garibaldi
- Morelos
- Lagunilla
Vacunación en estaciones del Metrobús
Indios Verdes
Del 3 al 6 de febrero
- Líneas 1, 3 y 7
18 de Marzo
- Líneas 1, 3 y 6
Circuito
- Líneas 1 y 3
Tlalpan – Línea 1
Horario: 8:30 a 14:00 h
- Caminero
- Santa Úrsula
- Ayuntamiento
- Corregidora
- Villa Olímpica
Puntos de salud con acceso en transporte público
Para facilitar el acceso a los servicios de salud, también se cuenta con módulos cercanos a distintos sistemas de transporte:
- Tren ligero: Xochimilco
- Cablebús Línea 1: Indios verdes – Cuautepec
- Mexicable Línea 2: Indios Verdes
- Metrobús Línea 4: Indios Verdes
La Secretaría de Salud capitalina reiteró que la vacunación es la mejor herramienta para prevenir el sarampión, e hizo un llamado a la población a acudir al módulo que le quede más cercano.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.