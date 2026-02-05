CDMX activará módulos nocturnos de vacunación contra sarampión

GENERANDO AUDIO...

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la capital contará con módulos de vacunación contra el sarampión con horario nocturno, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a la población que no puede acudir en horarios diurnos, como personas trabajadoras y estudiantes.

La mandataria capitalina subrayó que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, por lo que se busca eliminar cualquier pretexto para no acudir a inmunizarse. De acuerdo con autoridades locales, se prevé la instalación de alrededor de 10 módulos nocturnos, cuyos horarios y ubicaciones específicas se darán a conocer próximamente.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en la CDMX

Además de los módulos nocturnos, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desplegó una amplia red de kioscos y módulos de vacunación gratuitos en distintos puntos estratégicos de la capital durante el mes de febrero, con el objetivo de incrementar la cobertura y frenar posibles contagios.

Horarios generales de vacunación

Lunes a viernes

De 9:00 a 14:00 horas

Algunos módulos operan desde 8:30 horas

En ciertos puntos habrá horarios extendidos y nocturnos (los detalles se darán a conocer próximamente)

Kioscos de vacunación por alcaldía

Azcapotzalco

Camarones: 5 y 6 de febrero

Aquiles Serdán: 9 y 10 de febrero

Panteones : 11 y 12 de febrero

11 y 12 de febrero Ferrería: 13 de febrero

Gustavo A. Madero

Indios Verdes: del 3 al 6 de febrero

Deportivo 18 de Marzo

Martín Carrera

Potrero

Lindavista

En un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Módulos de vacunación en estaciones del Metro

Álvaro Obregón

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas

Observatorio

Barranca del Muerto

Iztacalco

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 h

Agrícola Oriental

Santa Anita

Coyuya

Venustiano Carranza

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 h

Oceanía (Líneas 5 y B)

Pantitlán (Líneas 1, 5, 9 y A)

Merced (Línea 1)

San Lázaro (Líneas 1 y B)

Candelaria (Línea 1)

Tláhuac

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h

Olivos (Línea 12, dirección Tláhuac–Mixcoac)

Nopalera (Línea 12, dirección Tláhuac–Mixcoac)

Tláhuac (Línea 12, ambas salidas)

Cuauhtémoc

Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h

Garibaldi

Morelos

Lagunilla

Vacunación en estaciones del Metrobús

Indios Verdes

Del 3 al 6 de febrero

Líneas 1, 3 y 7

18 de Marzo

Líneas 1, 3 y 6

Circuito

Líneas 1 y 3

Tlalpan – Línea 1

Horario: 8:30 a 14:00 h

Caminero

Santa Úrsula

Ayuntamiento

Corregidora

Villa Olímpica

Puntos de salud con acceso en transporte público

Para facilitar el acceso a los servicios de salud, también se cuenta con módulos cercanos a distintos sistemas de transporte:

Tren ligero: Xochimilco

Cablebús Línea 1: Indios verdes – Cuautepec

Mexicable Línea 2: Indios Verdes

Metrobús Línea 4: Indios Verdes

La Secretaría de Salud capitalina reiteró que la vacunación es la mejor herramienta para prevenir el sarampión, e hizo un llamado a la población a acudir al módulo que le quede más cercano.

