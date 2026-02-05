Vacuna contra sarampión: estaciones del Metro CDMX donde se aplica

GENERANDO AUDIO...

Vacunación contra sarampión en el Metro de CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ante el aumento de casos de sarampión en distintas regiones del país y la confirmación de contagios en la capital mexicana, autoridades de salud habilitaron módulos de vacunación gratuitos en estaciones del Metro CDMX y en la explanada de la alcaldía Iztapalapa.

La jornada está dirigida a personas menores de 49 años que necesiten iniciar o completar su esquema de vacunación.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en el Metro CDMX?

Las brigadas de salud se instalaron en estaciones correspondientes a las Líneas A, 12 y 8 del Metro de la CDMX, en puntos estratégicos para facilitar el acceso de usuarios.

Línea A

Santa Martha

Acatitla

Tepalcates

Línea 12

Mexicaltzingo

Lomas Estrella

San Andrés Tomatlán

Culhuacán

Atlalilco

Línea 8

Apatlaco

Escuadrón 201

Aculco

Iztapalapa

Constitución de 1917

En estos puntos, personal médico aplica la vacuna y brinda orientación sobre el esquema correspondiente.

Vacunación también en la alcaldía Iztapalapa

Además de los módulos en el Metro, se habilitó un punto de vacunación en la explanada de la alcaldía Iztapalapa de la CDMX.

📍Lugar: Explanada de la alcaldía Iztapalapa

📅 Fechas: Tienes hasta el 6 febrero de 2026

⏰ Horario: De 09:00 a 12:00 horas

Las autoridades recomiendan, si es posible, llevar la Cartilla Nacional de Salud para facilitar el registro, aunque no es un requisito obligatorio para recibir la dosis.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está enfocada en personas menores de 49 años que:

No cuenten con esquema completo contra sarampión

No recuerden si fueron vacunadas

Requieran refuerzo, según valoración del personal de salud

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones, por lo que la vacunación es la principal medida de prevención.

