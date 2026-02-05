Nuevo sistema anti-evasión “ponchallantas”: no pagas peaje y te quedas sin neumáticos

GENERANDO AUDIO...

Enlaces de Viaducto Elevado tienen sistema “ponchallantas”. Foto: Cuartoscuro

Autoridades y concesionarias pusieron en marcha un nuevo sistema anti-evasión de peaje en la Autopista Urbana Norte y en el Viaducto Elevado, el cual utiliza dispositivos con picos metálicos “ponchallantas” para impedir el paso de vehículos que intenten circular sin pagar, en seis enlaces distribuidos entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La medida comenzó a operar el 30 de enero en distintos accesos de estas vialidades de cuota y busca frenar el incremento en la evasión de pago detectado durante el último año.

¿Cómo funciona el sistema anti-evasión con “ponchallantas”?

El mecanismo se activa cuando un vehículo intenta ingresar sin que exista una lectura válida del TAG, el dispositivo electrónico que registra el pago del peaje, o cuando se mueve la pluma de acceso sin haberse realizado el cobro correspondiente.

El proceso ocurre de forma escalonada:

Señalización preventiva visible antes de llegar al punto de control Alerta visual y sonora cuando la pluma es desplazada sin registro de pago Activación de picos metálicos instalados unos metros adelante

Este diseño permite que el conductor tenga oportunidad de detenerse y salir de la vía antes de pasar por la zona donde se elevan los picos. Si aun así continúa la marcha, los neumáticos resultan dañados y el vehículo es retirado con apoyo de grúas.

Las concesionarias indicaron que el objetivo no es sancionar de forma inmediata, sino evitar el cruce indebido en accesos donde se ha detectado mayor número de evasiones.

¿Dónde están los “ponchallantas”?

El sistema anti-evasión “ponchallantas” se encuentra en seis enlaces distribuidos entre la CDMX y el Edomex.

Autopista Urbana Norte en CDMX

Centro Deportivo Israelita, sentido norte–sur

Conscripto, sentido norte–sur

Sóstenes Rocha, sentido sur–norte

Viaducto Elevado en Edomex

Gustavo Baz Oriente, sentido sur–norte

Lago de Guadalupe, sentido norte–sur

López Portillo, sentido norte–sur

¿Por qué se implementó esta medida?

De acuerdo con la información difundida por la concesionaria, el uso de estos dispositivos responde al aumento en la evasión de peaje registrado el año pasado, lo que generó pérdidas económicas y riesgos operativos en las casetas.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a verificar que su TAG tenga saldo suficiente y funcione correctamente antes de ingresar a estas vialidades, para evitar incidentes que puedan afectar su vehículo y la circulación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.