Atención, conductores: habrá cierres nocturnos en la México–Puebla este fin

GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Infraestructura

Capufe informó que habrá cierres nocturnos de carriles en la autopista México–Puebla por trabajos de montaje de una estructura metálica, programados para los días 24 y 25 de enero de 2026. El aviso fue difundido a través de su cuenta oficial en X para alertar a las personas usuarias sobre posibles afectaciones viales.

“#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla. Habrá cierres nocturnos en carriles por trabajos de montaje de estructura metálica”, publicó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Cierres nocturnos en la autopista México–Puebla

De acuerdo con el comunicado oficial, el montaje de la estructura se realizará sobre el kilómetro 21 de la autopista México–Puebla. Estas maniobras provocarán cierres parciales de carriles y un cierre total de carriles laterales durante la madrugada del 25 de enero, en ambos sentidos.

Capufe detalló que el cierre total será de 0:00 a 2:00 horas, con el objetivo de reducir el impacto en la circulación. “Con el propósito de minimizar la afectación vial, estas tareas se realizarán exclusivamente en un horario nocturno”, señaló la dependencia.

Desvíos y rutas alternas durante los trabajos

Durante el cierre de los carriles laterales, la circulación será desviada a los carriles centrales. Los puntos de desvío estarán ubicados en el kilómetro 20 con dirección a Puebla y en el kilómetro 22 con dirección a la Ciudad de México, según precisó Capufe.

Las autoridades pidieron a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y manejar con precaución al acercarse a la zona donde se realizarán los trabajos.

Recomendaciones a automovilistas

Capufe exhortó a las personas usuarias a reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en la zona. “Agradecemos su comprensión ante las molestias que estas actividades puedan ocasionar”, indicó el organismo.

La dependencia subrayó que estas obras son necesarias para mejorar la vialidad. “Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar una mayor fluidez y seguridad”, agregó.

Para reportar cualquier eventualidad durante los cierres, Capufe puso a disposición el número de atención 074 y su cuenta oficial en X @CAPUFE.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.