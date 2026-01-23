Jueza ordena devolver predio al Refugio Franciscano para el 30 de enero

GENERANDO AUDIO...

Una jueza de la CDMX fijo fecha para devolver el predio. Foto: Cuartoscuro

Una jueza de la Ciudad de México ordenó que el 30 de enero sea devuelto el predio donde opera el Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. El inmueble fue desalojado el pasado 7 de enero, luego de una denuncia por presunto maltrato animal.

La resolución deriva del cumplimiento de una suspensión definitiva de amparo, concedida el 23 de diciembre de 2025, tras el desalojo del refugio que operó por décadas en ese sitio.

De acuerdo con el documento firmado por la jueza Ana Miriam Yépez Arreola, el predio deberá ser entregado el 30 de enero a las 12:00 horas, en presencia de un Actuario del Juzgado, quien levantará el acta correspondiente.

Refugio Franciscano anuncia limpieza y regreso gradual

Con esta resolución, un juez federal ordenó detener el desalojo, proteger a las asociaciones franciscanas y devolverles el control del terreno, lo que abre la puerta para que los animales que estaban bajo su resguardo puedan regresar al sitio.

El Refugio Franciscano informó que, una vez recuperado el inmueble, realizará una limpieza profunda, ya que —según su testimonio— el predio quedó en condiciones de suciedad tras el retiro de los animales el 7 de enero. Para estas labores, convocarán a activistas y simpatizantes.

Fundación denuncia “irregularidad jurídica”

Por su parte, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., involucrada en el conflicto legal por el predio, difundió un comunicado en el que calificó la resolución como una presunta “chicanada legal”.

La fundación sostuvo que el 14 de enero se resolvió la improcedencia de la restitución del inmueble y afirmó que la nueva orden judicial sería una irregularidad, por lo que anunció que interpondrá recursos legales para frenar la entrega del predio.

Un conflicto legal que inició en diciembre

El conflicto comenzó el 10 de diciembre de 2025, cuando trabajadores del Refugio Franciscano fueron desalojados y la fundación tomó posesión del inmueble. Durante la madrugada del 11 de diciembre, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito admitió de forma urgente un amparo y concedió una suspensión provisional para revertir el desalojo.

Posteriormente, el 19 de diciembre, el Cuarto Tribunal Colegiado resolvió un recurso de queja y determinó que se había vulnerado el derecho de defensa del refugio, ordenando la restitución inmediata del inmueble y de los animales. El 23 de diciembre se dictó la suspensión definitiva que ahora se ejecuta.

A pesar de las resoluciones, el 7 de enero de 2026 el Gobierno de la Ciudad de México retiró a los animales del predio y los trasladó a tres refugios temporales.

