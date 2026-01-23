Metro de la CDMX, entre los que más pasajeros transportan en el mundo: ¿en qué lugar está?

GENERANDO AUDIO...

Metro de la CDMX, entre los que más pasajeros transporta. Foto: UnoTV

Desde que transportó a los primeros pasajeros en 1969, el Metro de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los sistemas más utilizados del mundo, si bien no es ni el más largo ni el moderno sí se coloca en el top de los sistemas de mayor afluencia, al transportar más de mil millones de personas cada año, de acuerdo con rankings internacionales recientes, y como el más utilizado de América Latina

Datos de 2025 muestran que el Metro capitalino se ubica dentro del top 10 de los sistemas de metro con mayor número de viajes anuales, compitiendo con redes de ciudades como Nueva York, Moscú o Delhi, y siendo el más concurrido de América Latina.

Los metros que más pasajeros transportan en el mundo

Un ranking internacional publicado en enero de 2026 por What Are the Busiest Metro Systems in the World? compara los sistemas de metro con mayor volumen anual de pasajeros, sin medir extensión o número de líneas, sino uso real.

Ranking global de metros con más pasajeros (estimación 2025)

Posición Ciudad País Pasajeros anuales 1 Shanghai China Más de 3,800 millones 2 Tokio Japón Más de 3,600 millones 3 Beijing China Más de 3,400 millones 4 Guangzhou China Más de 3,000 millones 5 Moscú Rusia Más de 2,500 millones 6 Seúl Corea del Sur Más de 2,300 millones 7 Shenzhen China Más de 2,100 millones 8 Delhi India Cerca de 2,000 millones 9 Nueva York Estados Unidos Más de 1,700 millones 10 Ciudad de México México Más de 1,600 millones

Fuente: What Are the Busiest Metro Systems in the World? Ranked (enero 2026)



Metro de la CDMX: cuántos pasajeros mueve realmente

De acuerdo con cifras oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y registros estadísticos, desde su apertura en 1969 han recorrido más de mil 650 millones de kilómetros, equivalente a 4 mil 300 viajes a la Luna, y han realizado más de 68 mil millones de traslados de usuarias y usuarios. Las cifras oficiales recientes señalan que el Metro capitalino transporta más de mil millones de pasajeros al año, cifra que lo mantiene entre los sistemas más utilizados del planeta.

¿Y en extensión? Aquí México no lidera

Cuando la comparación se hace por kilómetros de red, el panorama cambia. En este rubro, China domina claramente, con sistemas que superan los 600 y hasta 800 kilómetros de extensión. El metro de la Ciudad de México no aparece en el top, pero sus más de 200 kilómetros sí lo colocan entre los 30 del mundo.

En Instagram, un video de la cuenta ferrocarrileros.es muestra cómo en los años 80 México se hallaba entre los países con más longitud operativa con más de 60 kilómetros, en los años 90 con más de 97 mil kilómetros, en los años 200 con 140 mil y para 2010 con más de 193 mil kilómetros.

Los metros más extensos del mundo

Ciudad País Longitud de red Shanghai China ~831 km Beijing China ~669 km Guangzhou China ~621 km Moscú Rusia ~456 km Nueva York EE. UU. ~399 km

Fuente: Largest Metro Networks in the World 2024



El más usado de América Latina

Aunque ciudades como São Paulo, Santiago o Buenos Aires cuentan con redes importantes, ningún otro metro de América Latina transporta tantos pasajeros como el de la CDMX, lo que lo convierte en el sistema más concurrido de la región.

Este nivel de uso refleja:

Alta densidad urbana

Dependencia del transporte público

Conectividad entre zonas laborales y habitacionales

