Extorsiones en Ciudad de México aumentan 360% en un año

La advertencia es clara: si agarran a un extorsionador, aquí harán justicia por propia mano. En calles de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX) vecinos y comerciantes se han organizado para ahuyentar a bandas que operan de manera violenta.

Acusan que los delincuentes acuden armados a negocios para exigir una cuota semanal que puede ir de mil hasta 20 mil pesos y quien los desafía es víctima de balaceras y hasta de incendios.

“Llegan cuatro tipos en dos motos… directamente se dirigen conmigo y me dicen que vienen que son de la empresa y que dejaban un número de teléfono al cual yo me tenía que comunicar”. Víctima de extorsión

La víctima refiere que al no comprender lo que le decían, preguntó de qué era la empresa y fue cuando la amabilidad se acabó y con palabras altisonantes le dijeron que si no hacía caso, las cosas se iban a complicar.

“Pues yo le contesto, o sea, ¿empresa de qué o qué?… y él me contesta: ‘que a ti no te interese de qué empresa venimos, tú sólo quédate con eso, que somos de la empresa y que, si tú no te comunicas en 15 minutos’, pues con palabras groseras, ya me dijo, ‘aquí vamos a venir y va a valer todo aquí”. Víctima de extorsión

Vecinos viven con preocupación

Vecinos refieren que viven con la preocupación de que los presuntos extorsionadores regresen y les hagan daño.

“Vivimos con esa preocupación, no de que lleguen a regresar, como ellos en la llamada que se hizo, amenazando que ellos iban a regresar, pero ya no iban a regresar a hablar”, comerciantes de la zona.

La extorsión en CDMX subió 360% de 473 en 2024 a mil 704 en 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“En los últimos años, hemos visto un incremento de intentos de extorsión que podemos ver en fuentes abiertas, en pequeños comercios, porque hay que decirlo, la gran víctima de la extorsión y eso nos lo dice IBEGI, son las pequeñas y medianas empresas, las que están expuestas, las que están en la calle”. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad, México Evalúa

¿En qué alcaldía de la CDMX extorsionan más?

Alcaldías con más extorsiones 2025:

Iztapalapa, 335

Gustavo A. Madero, 206

Cuauhtémoc, 184

En el 2025, la alcaldía con mayor incidencia fue Iztapalapa, seguida de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Ante el aumento de las extorsiones, estas mantas han comenzado a aparecer en zonas como la Colonia Francisco Villa, en Iztapalapa, donde los comerciantes y locatarios advierten que si agarran a uno de estos presuntos delincuentes lo pueden hasta linchar.

Las autoridades aseguran que están combatiendo este delito con buenos resultados. En su primer informe, la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, presumió que se ha duplicado el número de personas vinculadas a proceso por el delito de extorsión.

“La extorsión se persigue con prioridad y contundencia. Los resultados lo confirman, logramos vincular las vinculaciones a proceso por este delito, pasando de 103 en 2024 a 207 en 2025. Esto refleja el trabajo de campo de inteligencia de la PDI y la coordinación con la Secretaría de Seguridad para desarticular redes y llevar a la justicia a quienes afectan la tranquilidad y el patrimonio de la gente”. Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la CDMX

