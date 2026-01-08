Activan Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México; habrá doble Hoy No Circula

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este jueves 8 de enero de 2026, luego de registrarse altos niveles de contaminación en la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado oficial, a las 16:00 horas se detectó una concentración máxima de 160 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Cuajimalpa, ubicada en la alcaldía del mismo nombre. Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas favorecieron la acumulación del contaminante.

Contingencia ambiental por ozono en la ZMVM

La CAMe explicó que un sistema de alta presión afecta al centro del país, lo que provocó estabilidad atmosférica, poca ventilación y baja humedad en la ZMVM. A esto se sumó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, un valor atípico para esta temporada, que dificultó la dispersión del ozono y de sus precursores.

Ante este escenario, se activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado, proteger la salud y disminuir la generación de emisiones.

Activan doble Hoy No Circula

Mañana viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, motocicletas y vehículos para personas con discapacidad, entre otros casos establecidos por la autoridad.

Medidas y recomendaciones para la población

Las autoridades pidieron a la población evitar la exposición al aire contaminado, especialmente entre 13:00 y 19:00 horas, cuando se registran los niveles más altos de ozono. Las recomendaciones son clave para niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o del corazón.

Entre las principales medidas están:

No realizar ejercicio ni actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

entre las 13:00 y 19:00 horas Suspender eventos cívicos, culturales, deportivos o recreativos en espacios abiertos durante ese horario

en espacios abiertos durante ese horario Posponer espectáculos masivos programados por la tarde

programados por la tarde Evitar fumar , sobre todo en lugares cerrados

, sobre todo en lugares cerrados Mantenerse informados sobre la calidad del aire a través de la App Aire, el sitio aire.cdmx.gob.mx, la cuenta @Aire_CDMX o el teléfono 55 5278 9931, extensión 1

Recomendaciones para reducir emisiones

Además, se emitieron sugerencias para disminuir la contaminación:

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea para reducir traslados

y realizar compras o trámites en línea para reducir traslados No usar aerosoles, aromatizantes, pinturas, impermeabilizantes o solventes

Cargar gasolina solo después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas y no llenar el tanque de más.

y no llenar el tanque de más. Revisar fugas de gas en casa

en casa Ahorrar combustible, tomando duchas de máximo cinco minutos y cocinando con recipientes tapados

