Cruz Azul pide cambio de estadio a la Liga MX. Foto: Cuartoscuro

Cruz Azul ya no jugará en el Estadio de Ciudad Universitaria, pero la Liga MX confirmó que el equipo capitalino disputará sus partidos como local en Puebla, específicamente en el Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Liga MX, el Club de Futbol Cruz Azul fue quien solicitó el cambio de sede este jueves 8 de enero de 2026, con el objetivo de disputar ahí sus encuentros como local.

Según la Liga BBVA MX, la modificación está sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por “La Máquina Celeste“.

Liga MX autoriza cambio de sede de Cruz Azul

A través del comunicado, la Liga MX confirmó que fue autorizado el cambio de sede para que Cruz Azul dispute sus partidos como local durante el Torneo Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

Esto significa que el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas en el inmueble poblano.

Estadio Cuauhtémoc, nueva casa de Cruz Azul en el Clausura 2026

El Estadio Cuauhtémoc, que será la nueva casa de los cementeros, se ubica en Calzada Ignacio Zaragoza número 666, en el Parque Industrial Puebla 2000.

Actualmente, es la sede del Club Puebla, equipo de la Primera División de México, y ha sido estadio mundialista en dos ocasiones, durante las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Cuenta con una capacidad para 51 mil 726 personas.

Conocido también como el “Coloso de Maravillas”, es el quinto estadio con mayor capacidad en México, solo por detrás del Estadio Ciudad de México (antes Azteca), el Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Jalisco y el Estadio BBVA.

