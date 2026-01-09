Reubican a 304 perros del Refugio Franciscano en albergue privado en el Ajusco

GENERANDO AUDIO...

304 perros reubicados a refugio en el Ajusco. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Un total de 304 perros fueron reubicados en un albergue privado del Ajusco, como parte de una movilización encabezada por autoridades capitalinas para el rescate de más de 900 caninos que se encontraban en distintos refugios de la Ciudad de México.

Los animales fueron trasladados al Refugio Franciscano, un inmueble de dos niveles con patio central, ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. En el lugar se realizó un recorrido encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó sobre el avance del proceso de reubicación.

Avanza reubicación de perros en distintos puntos de la ciudad

Durante su visita, Clara Brugada detalló que 371 perros adicionales fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada Animal, mientras que alrededor de 200 caninos permanecen aún en un refugio de Cuajimalpa, en espera de ser reubicados en espacios con condiciones adecuadas.

La mandataria capitalina reiteró que el objetivo principal es garantizar el bienestar de los animales, así como evitar situaciones de hacinamiento o abandono durante el proceso de traslado.

Gobierno capitalino anuncia iniciativa para regular refugios

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Clara Brugada adelantó que su administración presentará una iniciativa de ley para regular los refugios y albergues de animales en la capital del país. Señaló que la Ciudad de México mantiene una política de protección animal, en la que se reconoce a los animales como seres sintientes y se busca garantizar su cuidado, protección y respeto.

La jefa de Gobierno recordó que, como parte de esta política, ya se han implementado medidas como la prohibición de la violencia contra animales en espectáculos públicos, la venta de animales en el mercado de Sonora, así como la construcción y rehabilitación de hospitales veterinarios.

Garantizan atención veterinaria y proceso de adopción

Las autoridades capitalinas aseguraron que los perros reubicados en el Refugio Franciscano contarán con condiciones dignas, que incluyen alimentación adecuada y atención veterinaria especializada, con el objetivo de que posteriormente puedan ser puestos en adopción.

En este proceso también participa la presidenta de la agrupación, Flor María García, quien señaló que el traslado masivo de animales la tomó por sorpresa, aunque subrayó que será el Gobierno de la Ciudad de México el encargado de cubrir los gastos relacionados con el cuidado y alimentación de los caninos.

Refugio ya no aceptará más animales

Ante el número de perros trasladados, responsables del Refugio Franciscano informaron que no recibirán más animales, al señalar que no cuentan con el espacio ni las condiciones necesarias para albergar a más caninos sin incurrir en hacinamiento.

Durante el operativo se registraron posturas encontradas entre algunos asistentes. La abogada Josefina González Polo expresó que el traslado fue percibido como una imposición gubernamental, situación que generó incomodidad entre parte del personal presente en el refugio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.