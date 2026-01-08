Doble Hoy No Circula: qué autos no podrán circular el viernes 9 de enero
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que implica la aplicación del Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero.
La medida entró en vigor a partir de las 16:00 horas del 8 de enero de 2026, luego de que se registraran altos niveles de contaminación. El objetivo, informó la autoridad ambiental, es reducir la concentración de contaminantes en el aire y proteger la salud de la población.
Horario del Doble Hoy No Circula
Las restricciones a la circulación estarán vigentes este viernes 9 de enero, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La restricción aplica tanto para vehículos particulares como para unidades de carga y transporte de servicios específicos.
Autos que NO podrán circular el viernes 9 de enero
De acuerdo con el comunicado oficial, deberán suspender su circulación:
- Vehículos particulares con holograma 2
- Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0
- Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0
- Vehículos sin holograma, como autos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras (aplican las mismas restricciones que holograma 2)
- 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par
- Vehículos de carga local o federal, que deberán dejar de circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o Edomex
- Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2”, que tengan restricción, dejarán de circular de 10:00 a 22:00 horas
Vehículos exentos del Doble Hoy No Circula
Quedan exentos de las restricciones:
- Vehículos eléctricos e híbridos, así como los que cuenten con holograma exento
- Autos con holograma “0” o “00” vigente, sin importar su entidad, siempre que no tengan engomado azul ni placas terminadas en 9 o 0
- Vehículos para emergencias médicas en situaciones urgentes
- Taxis, que podrán circular de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción, para apoyar la movilidad
- Servicios urbanos y de emergencia: salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua
- Transporte escolar y de personal, con verificación vigente y autorización correspondiente
- Servicios funerarios y cortejos fúnebres, con holograma vigente
- Vehículos para personas con discapacidad, con permiso, holograma o placas oficiales
- Transporte de residuos y materiales peligrosos, con autorización (excepto combustibles)
- Transporte público de pasajeros y turismo, como microbuses y autobuses, con verificación vigente
- Unidades con refrigeración para productos perecederos y revolvedoras de concreto
- Motocicletas, que están exentas durante la Fase I
Llamado a la población
Las autoridades ambientales exhortaron a la población a reducir el uso del automóvil, evitar actividades al aire libre y mantenerse informada ante posibles actualizaciones de la contingencia ambiental.
