Doble Hoy No Circula: qué autos no podrán circular el viernes 9 de enero

Activan contingencia ambiental y doble hoy no circula
Doble hoy no circula aplica este viernes 9 de enero. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que implica la aplicación del Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero.

La medida entró en vigor a partir de las 16:00 horas del 8 de enero de 2026, luego de que se registraran altos niveles de contaminación. El objetivo, informó la autoridad ambiental, es reducir la concentración de contaminantes en el aire y proteger la salud de la población.

Horario del Doble Hoy No Circula

Las restricciones a la circulación estarán vigentes este viernes 9 de enero, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La restricción aplica tanto para vehículos particulares como para unidades de carga y transporte de servicios específicos.

Autos que NO podrán circular el viernes 9 de enero

De acuerdo con el comunicado oficial, deberán suspender su circulación:

  • Vehículos particulares con holograma 2
  • Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0
  • Vehículos sin holograma, como autos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras (aplican las mismas restricciones que holograma 2)
  • 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par
  • Vehículos de carga local o federal, que deberán dejar de circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o Edomex
  • Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2”, que tengan restricción, dejarán de circular de 10:00 a 22:00 horas

Vehículos exentos del Doble Hoy No Circula

Quedan exentos de las restricciones:

  • Vehículos eléctricos e híbridos, así como los que cuenten con holograma exento
  • Autos con holograma “0” o “00” vigente, sin importar su entidad, siempre que no tengan engomado azul ni placas terminadas en 9 o 0
  • Vehículos para emergencias médicas en situaciones urgentes
  • Taxis, que podrán circular de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción, para apoyar la movilidad
  • Servicios urbanos y de emergencia: salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua
  • Transporte escolar y de personal, con verificación vigente y autorización correspondiente
  • Servicios funerarios y cortejos fúnebres, con holograma vigente
  • Vehículos para personas con discapacidad, con permiso, holograma o placas oficiales
  • Transporte de residuos y materiales peligrosos, con autorización (excepto combustibles)
  • Transporte público de pasajeros y turismo, como microbuses y autobuses, con verificación vigente
  • Unidades con refrigeración para productos perecederos y revolvedoras de concreto
  • Motocicletas, que están exentas durante la Fase I

Llamado a la población

Las autoridades ambientales exhortaron a la población a reducir el uso del automóvil, evitar actividades al aire libre y mantenerse informada ante posibles actualizaciones de la contingencia ambiental.

