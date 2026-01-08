Doble Hoy No Circula: qué autos no podrán circular el viernes 9 de enero

GENERANDO AUDIO...

Doble hoy no circula aplica este viernes 9 de enero. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que implica la aplicación del Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero.

La medida entró en vigor a partir de las 16:00 horas del 8 de enero de 2026, luego de que se registraran altos niveles de contaminación. El objetivo, informó la autoridad ambiental, es reducir la concentración de contaminantes en el aire y proteger la salud de la población.

Horario del Doble Hoy No Circula

Las restricciones a la circulación estarán vigentes este viernes 9 de enero, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La restricción aplica tanto para vehículos particulares como para unidades de carga y transporte de servicios específicos.

Autos que NO podrán circular el viernes 9 de enero

De acuerdo con el comunicado oficial, deberán suspender su circulación:

Vehículos particulares con holograma 2

Vehículos con holograma 1 , cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0

, cuyo último dígito de placa sea Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Vehículos sin holograma , como autos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras (aplican las mismas restricciones que holograma 2)

, como autos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras (aplican las mismas restricciones que holograma 2) 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par

a tanques estacionarios que y cuya matrícula termine en Vehículos de carga local o federal , que deberán dejar de circular entre 6:00 y 10:00 horas , salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o Edomex

, que deberán dejar de circular entre , salvo los inscritos en el Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2”, que tengan restricción, dejarán de circular de 10:00 a 22:00 horas

Vehículos exentos del Doble Hoy No Circula

Quedan exentos de las restricciones:

Vehículos eléctricos e híbridos , así como los que cuenten con holograma exento

, así como los que cuenten con Autos con holograma “0” o “00” vigente , sin importar su entidad, siempre que no tengan engomado azul ni placas terminadas en 9 o 0

, sin importar su entidad, Vehículos para emergencias médicas en situaciones urgentes

en situaciones urgentes Taxis , que podrán circular de 5:00 a 10:00 horas , aun cuando tengan restricción, para apoyar la movilidad

, que podrán circular de , aun cuando tengan restricción, para apoyar la movilidad Servicios urbanos y de emergencia : salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua

: salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua Transporte escolar y de personal , con verificación vigente y autorización correspondiente

, con verificación vigente y autorización correspondiente Servicios funerarios y cortejos fúnebres , con holograma vigente

, con holograma vigente Vehículos para personas con discapacidad , con permiso, holograma o placas oficiales

, con permiso, holograma o placas oficiales Transporte de residuos y materiales peligrosos , con autorización (excepto combustibles)

, con autorización (excepto combustibles) Transporte público de pasajeros y turismo , como microbuses y autobuses, con verificación vigente

, como microbuses y autobuses, con verificación vigente Unidades con refrigeración para productos perecederos y revolvedoras de concreto

para productos perecederos y Motocicletas, que están exentas durante la Fase I

Llamado a la población

Las autoridades ambientales exhortaron a la población a reducir el uso del automóvil, evitar actividades al aire libre y mantenerse informada ante posibles actualizaciones de la contingencia ambiental.

