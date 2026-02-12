Activan contingencia en Valle de México y doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Activan contingencia ambiental en Valle de México. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono este 12 de febrero de 2026 a las 16:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de registrar 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán.

La medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la generación de emisiones, tras condiciones meteorológicas que favorecieron la acumulación de ozono, como intensa radiación solar, poca ventilación y temperaturas de hasta 28 grados Celsius.

Contingencia ambiental por ozono en la ZMVM: activan Fase 1

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que un sistema anticiclónico se intensificó este jueves, provocando estabilidad atmosférica y escasa dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Ante este escenario, se aplican medidas para la población, el transporte, la industria y los servicios.

Entre las recomendaciones están:

Evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender eventos deportivos, culturales o masivos en ese horario.

No fumar en espacios cerrados.

Mantenerse informado a través de la App “Aire” y canales oficiales.

Restricciones a la circulación por contingencia ambiental este viernes 13 de febrero de 2026

Mañana viernes 13 de febrero, de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 2 .

. Vehículos con holograma 1 , terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

, terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado azul, placas 9 y 0.

, engomado azul, placas 9 y 0. Vehículos sin holograma, con placas foráneas o pase turístico (misma restricción que holograma 2).

50% de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, terminación NON.

sin válvula de desconexión seca, terminación NON. Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que entren en los supuestos anteriores, de 10:00 a 22:00 horas.

Están exentos los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte de emergencia, escolar autorizado y personas con discapacidad con permiso vigente, entre otros casos establecidos en el programa.

Medidas para industria y servicios

La industria manufacturera deberá reducir 40% de emisiones de precursores de ozono. La refinería “Miguel Hidalgo” operará a máximo 75% de capacidad y la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” reducirá 30% su consumo de combustóleo.

También se suspenden actividades que generen emisiones por solventes, uso de leña o carbón sin control, y 20% de estaciones de carburación y gas LP, según grupo asignado por ASEA.