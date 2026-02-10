CAMe en alerta: esta semana podría activarse contingencia ambiental en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

Podría activarse contingencia ambiental en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

Con el objetivo de proteger la salud de la población, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que entre el 10 y el 15 de febrero de 2026 se podrían presentar condiciones meteorológicas adversas que incrementen la formación de ozono troposférico en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), lo que podría derivar en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono en esta zona.

La advertencia se basa en los modelos de pronóstico de calidad del aire de la capital y en análisis del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, que señalan que la combinación de radiación solar intensa, cielo despejado, viento débil y temperaturas por encima de lo normal favorecerá la acumulación de contaminantes, especialmente entre martes, miércoles y jueves.

Condiciones ambientales favorecerán la acumulación de contaminantes, especialmente martes, miércoles y jueves.

¿Por qué aumenta el riesgo de mala calidad del aire?

Los especialistas han señalado que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera dominará la región durante gran parte de esta semana. Esta condición:

Produce cielo despejado con radiación solar intensa

Limita la dispersión de contaminantes

Incrementa la velocidad de las reacciones químicas que forman ozono

Mantiene viento débil de martes a jueves, con ligeros aumentos hacia el fin de semana

Bajo este escenario se espera que los valores de ozono puedan rebasar los 150 partes por billón (ppb), umbral en el cual se considera la posibilidad de activar una contingencia ambiental atmosférica por ozono, estimaron las autoridades sanitarias.

Recomendaciones para la salud

Ante este posible episodio de mala calidad del aire, la CAMe y los gobiernos de la CDMX y Edomex emitieron las siguientes recomendaciones para proteger la salud, especialmente de grupos vulnerables:

Mantenerse actualizado sobre los niveles de calidad del aire

Evitar la exposición prolongada en exteriores, especialmente entre 13:00 y 19:00 horas

Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben limitar actividades al aire libre

Evitar fumar, sobre todo en espacios cerrados

Suspender actividades como ejercicio al aire libre, eventos cívicos o recreativos en las horas de mayor concentración de ozono

Consejos para reducir emisiones contaminantes

La coordinación ambiental también solicitó la colaboración ciudadana para disminuir la emisión de contaminantes y ayudar a mejorar las condiciones de calidad del aire:

Reducir el uso del automóvil particular y mantenerlo en buen estado

Utilizar transporte público o compartir el automóvil con otros usuarios

Fomentar el trabajo a distancia, y realizar compras o trámites en línea para reducir desplazamientos

Preferir bicicleta o desplazamientos caminando cuando sea posible

Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; evitar cargar combustible cuando la pistola de llenado libere su seguro

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas o productos con solventes

Revisar y reparar fugas de gas LP doméstico en estufas y calentadores

Reducir el uso de combustibles en el hogar: duchas de máximo cinco minutos y cocinar con recipientes con tapa; verificar que la flama de la estufa y calentador sea azul

