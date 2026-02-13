Al estilo Juan Gabriel: Javier “Chicharito” Hernández se autoentrevista: “Eres más que un personaje”

GENERANDO AUDIO...

Javier “Chicharito” Hernández se entrevista asImismo. Foto: AFP

Javier “Chicharito” Hernández volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, aunque esta vez lejos de las canchas, compartió en sus redes sociales un video en el que se autoentrevista con un tono reflexivo y filosófico que recordó a muchos la entrevista que realizó Juan Gabriel, en la que dialogaba consigo mismo.

El delantero, quien terminó su etapa con el Club Deportivo Guadalajara tras el Apertura 2025, se despidió del equipo en medio de críticas, luego de fallar un penalti en el Estadio Olímpico Universitario que pudo significar la continuidad en la lucha por el campeonato, días después, la directiva rojiblanca anunció su salida y, hasta el momento, el futbolista no ha sido presentado con otro club de la Liga MX.

Desde entonces, Hernández ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde comparte reflexiones personales y mensajes de introspección. En esta ocasión, decidió recrear un formato muy particular: una conversación consigo mismo en la que cuestiona su identidad más allá del personaje público.

El video titulado “¿Quién eres cuando nadie te ve?” cuenta con más de 600 mil reproducciones en Instagram, más de 25 mil likes y poco más de mil comentarios.

“Esto es lo que todos ven, pero ¿quién soy cuando nadie me está viendo? No eres solo lo que la gente ve, ni lo que has vivido, ni siquiera tu cuerpo. ¿De qué hablas? Si yo soy el Chicharito, el máximo goleador de la selección mexicana. Hice goles en todos lados y jugué en los mejores clubes del mundo. Todos construimos un personaje para sobrevivir, y tú lo hiciste muy bien. Ahora toca conocerte sin él”, expresa en el video.

En otra parte del clip, profundiza sobre la construcción de su figura pública y la separación entre el personaje y la persona:

“Javier es solo un disfraz para que vivieras experiencias increíbles. Eres lo que hay detrás de Javier, quien disfruta y le da espacio para que Javier tenga vida. Eres quien observa a Javier, como ahora, en este silencio. Entonces, ¿quién soy yo? Solo tú puedes contestar esa pregunta”.

La publicación generó reacciones inmediatas, mientras algunos seguidores destacaron la intención introspectiva del mensaje, otros no tardaron en compararlo con la famosa entrevista de Juan Gabriel y tomaron el momento con humor, generando memes y comentarios irónicos.

No es la primera vez que el exdelantero del Real Madrid provoca conversación fuera del terreno de juego. Durante su última etapa como rojiblanco también fue tendencia por publicaciones que algunos usuarios calificaron como polémicas y que le generaron críticas en plataformas digitales.

Con una carrera que lo llevó a jugar en clubes de élite en Europa y a convertirse en referente del futbol mexicano, Javier Hernández atraviesa ahora una etapa distinta, marcada por la reflexión pública y la incertidumbre sobre su futuro profesional.

Por ahora, lejos del balón y sin equipo confirmado, “Chicharito” parece enfocado en un proceso personal que, al menos en redes sociales, lo muestra dispuesto a cuestionar el personaje que lo acompañó durante años y a explorar quién es más allá de él.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.