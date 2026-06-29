Activan las alertas Roja y Naranja por lluvias para las 16 alcaldías de la CDMX
En una nueva actualización, el Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Roja por lluvias en siete alcaldías capitalinas, y mantiene la Alerta Naranja en las nueve restantes, mientras siguen las precipitaciones en la CDMX.
Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) destacó que las lluvias de mayor intensidad se reportan en las zonas oriente y norte de la capital del país, aunque acotó que registran una tendencia a disminuir.
¿En qué partes de la CDMX hay alerta por lluvias?
De acuerdo con una publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) de la CDMX, entre las 20:30 y las 00:00 horas estarán activas dos alertas por lluvias en las 16 alcaldías capitalinas:
- Alerta Roja (Lluvias entre 50 y 70mm):
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Alerta Naranja (lluvias entre 30 y 49mm):
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa de Morelos
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
De igual forma, la SGIRPC acotó que, a las 21:00 horas se registran lluvias de intensidad moderada en ocho alcaldías, mientras en la otra mitad de la ciudad hay chubascos débiles:
- Coyoacán
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Toda vez que acotó que, de acuerdo con el pronóstico, las lluvias permanecerán sobre la CDMX durante la noche de este domingo y las primeras horas del lunes.
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