Activan las alertas Roja y Naranja por lluvias para las 16 alcaldías de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En una nueva actualización, el Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Roja por lluvias en siete alcaldías capitalinas, y mantiene la Alerta Naranja en las nueve restantes, mientras siguen las precipitaciones en la CDMX.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) destacó que las lluvias de mayor intensidad se reportan en las zonas oriente y norte de la capital del país, aunque acotó que registran una tendencia a disminuir.

🔴 Se activa #AlertaRoja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX. Mantente al tanto de las últimas actualizaciones, ante una emergencia recuerda que puedes llamar al #911. ☎️ pic.twitter.com/pgiHXJ3j8y — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 29, 2026

¿En qué partes de la CDMX hay alerta por lluvias?

De acuerdo con una publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) de la CDMX, entre las 20:30 y las 00:00 horas estarán activas dos alertas por lluvias en las 16 alcaldías capitalinas:

Alerta Roja (Lluvias entre 50 y 70mm): Álvaro Obregón Coyoacán Gustavo A. Madero Iztapalapa Miguel Hidalgo Tlalpan Venustiano Carranza

(Lluvias entre 50 y 70mm): Alerta Naranja (lluvias entre 30 y 49mm): Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Iztacalco Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Xochimilco

(lluvias entre 30 y 49mm):

De igual forma, la SGIRPC acotó que, a las 21:00 horas se registran lluvias de intensidad moderada en ocho alcaldías, mientras en la otra mitad de la ciudad hay chubascos débiles:

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Toda vez que acotó que, de acuerdo con el pronóstico, las lluvias permanecerán sobre la CDMX durante la noche de este domingo y las primeras horas del lunes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.