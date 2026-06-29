¡CDMX bajo el agua! Lluvias dejan severas inundaciones y árboles caídos; videos

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Lluvias dejan afectaciones en CDMX. Fotos: Gobierno CDMX y Alcaldía Iztapalapa

La tarde y noche de este domingo 28 de junio, en distintos puntos de la Ciudad de México, las intensas lluvias generaron severas afectaciones como inundaciones, encharcamientos, árboles caídos, cortocircuitos y fallas en el transporte público.

Debido a ello, el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Alerta Roja y Naranja por lluvias en el transcurso de esta noche y primeras horas del lunes.

Asimismo, como lo informó el Jefe Vulcano Cova a través de su cuenta de X, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió distintos reportes derivados de las intensas lluvias. Entre ellos:

26 árboles caídos

16 encharcamientos

9 cortes circuitos

Informo los servicios que hemos atendido hasta el momento derivado de las lluvias que se presentan en la ciudad:



26 Árboles Caídos

16 Encharcamientos

9 Cortocircuitos@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/2hbdxpEoCA — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 29, 2026

Cuerpos de emergencia atienden reportes por lluvias

Las emergencias fueron atendidas a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX. Entre ellas, destacan inundaciones con una intensa acumulación de agua, registradas en la alcaldía Iztapalapa, tanto en la U.H. Vicente Guerrero como en la colonia Santa María Aztahuacán.

Nuestros elementos ya se encuentran atendiendo un punto con acumulación de agua en la Vicente Guerrero, smz 5, donde realizan la liberación de brocales para facilitar el flujo del agua.



Las cuadrillas continúan trabajando en la zona para contribuir al desalojo del agua y brindar… pic.twitter.com/YycMQOZaSJ — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) June 29, 2026

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en 📍Calzada Ermita Iztapalapa esquina San Miguel, colonia Santa María Aztahuacán, @Alc_Iztapalapa. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/EuNJFlyAEV — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 29, 2026

A su vez, la alcaldía Tlalpan registró encharcamientos e inundaciones con un alto nivel de agua, por lo que los cuerpos de emergencia acudieron a colonias como Toriello Guerra, Tlalpan Centro e Isidro Favela.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en 📍Calzada de Tlalpan y Renato Leduc, colonia Toriello Guerra, @TlalpanAl. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/6BHZmO52hr — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 29, 2026

Del mismo modo, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque en distintos puntos de la capital, para atender los encharcamientos registrados a lo largo de las últimas horas.

🌧️ Operativo #Tlaloque2026 | Personal operativo y equipos de atención continúan trabajando de forma coordinada para atender las afectaciones provocadas por las lluvias de esta noche en distintos puntos de la #CapitalDeLaTransformación y brindar apoyo a la ciudadanía. ☔ pic.twitter.com/grnupmvmUr — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 29, 2026

Entre otras alcaldías en las que los Bomberos de la Ciudad de México acudieron para atender los reportes y las emergencias, se encuentran:

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Benito Juárez

Azcapotzalco

Coyoacán

En las seis demarcaciones, los cuerpos de emergencia realizaron seccionamientos de árboles derrumbados tras las intensas ráfagas de viento, así como atención a encharcamientos.

Acudimos a la colonia Popotla, en @AlcaldiaMHmx, para realizar el seccionamiento y retiro de una rama fracturada que, al caer, derribó un poste de madera de telecomunicaciones, diez líneas de fibra óptica y cables de media tensión.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/Jaz6sVWPGT — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 29, 2026

Redes sociales muestran las afectaciones

A través de redes sociales, varias imágenes y videos muestran las afectaciones que dejaron las lluvias de este domingo, distribuidas en distintos puntos de la CDMX.

Por ejemplo, como se observa en el siguiente video, una de las zonas afectadas fue al oriente de la capital, alrededor de la estación del Servicio Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) Pantitlán. Ahí, las inundaciones y cascadas de agua impidieron el paso a automovilistas.

#Reportando ⛈️ | Caos total: Vialidades aledañas al Metro Pantitlán bajo el agua. 🔴



⚠️🌊 La situación en el oriente de la ciudad se torna crítica. Se reportan inundaciones severas sobre el Eje 4 Oriente, justo a un costado de la terminal del Metro #Pantitlán.



Fuente:… pic.twitter.com/UBMpNkaYCZ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 29, 2026

En la misma zona, al interior del Metro Pantitlán se registraron inundaciones en el área de torniquetes en la Línea A, la cual corre de La Paz a Pantitlán.

⛈️#LLUVIA | 🌊𝗙𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗨𝗡𝗗𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗡𝗧𝗜𝗧𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗗𝗠𝗫. | Reporte: Silvia Mejía.



🚇 Las prolongadas lluvias registradas este día en la CDMX han provocado inundaciones en el área de torniquetes de la estación Pantitlán,… pic.twitter.com/F0N3dzP427 — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) June 29, 2026

Otro de los puntos en donde las lluvias causaron severas complicaciones fue en la colonia de Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Tlalpan. Ahí, en los alrededores del Estadio Azteca, el nivel de agua alcanzó varios centímetros de altura, complicando el paso de automóviles.

#Reportando ⛈️ 🔴 | Inundación severa colapsa las inmediaciones del Estadio Azteca.



🚧🌊 Se reporta una severa inundación en el entorno del Coloso de Santa Úrsula, específicamente a la altura del Hotel Boston, debido a la saturación absoluta del sistema de drenaje.



⚠️ Otros… pic.twitter.com/kplqpSiGsC — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 29, 2026

Del mismo modo, en la estación del Tren Ligero Huipulco se registraron inundaciones, lo que impidió que el servicio continuara con normalidad y fuera suspendido hacia Xochimilco.

⛈️🌧️ Se inunda estación del tren ligero Huipulco



Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron severas inundaciones en la estación del tren ligero huipulco donde hasta el momento el servicio se encuentra suspendido.



📹: Vecinos Tlalpan vía FB pic.twitter.com/RWYuT9SwVL — Político MX (@politicomx) June 29, 2026

Se mantiene Alerta Roja por lluvias en CDMX

Las lluvias se mantendrán en las próximas horas, tal y como actualizó a las 22:30 horas la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Por ello, se mantiene la Alerta Roja en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

De este modo, los servicios de emergencia continúan atendiendo las afectaciones que dejaron y siguen dejando las lluvias de esta noche en distintos puntos de la capital.

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