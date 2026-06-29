¡CDMX bajo el agua! Lluvias dejan severas inundaciones y árboles caídos; videos
La tarde y noche de este domingo 28 de junio, en distintos puntos de la Ciudad de México, las intensas lluvias generaron severas afectaciones como inundaciones, encharcamientos, árboles caídos, cortocircuitos y fallas en el transporte público.
Debido a ello, el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Alerta Roja y Naranja por lluvias en el transcurso de esta noche y primeras horas del lunes.
Asimismo, como lo informó el Jefe Vulcano Cova a través de su cuenta de X, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió distintos reportes derivados de las intensas lluvias. Entre ellos:
- 26 árboles caídos
- 16 encharcamientos
- 9 cortes circuitos
Cuerpos de emergencia atienden reportes por lluvias
Las emergencias fueron atendidas a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX. Entre ellas, destacan inundaciones con una intensa acumulación de agua, registradas en la alcaldía Iztapalapa, tanto en la U.H. Vicente Guerrero como en la colonia Santa María Aztahuacán.
A su vez, la alcaldía Tlalpan registró encharcamientos e inundaciones con un alto nivel de agua, por lo que los cuerpos de emergencia acudieron a colonias como Toriello Guerra, Tlalpan Centro e Isidro Favela.
Del mismo modo, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque en distintos puntos de la capital, para atender los encharcamientos registrados a lo largo de las últimas horas.
Entre otras alcaldías en las que los Bomberos de la Ciudad de México acudieron para atender los reportes y las emergencias, se encuentran:
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Benito Juárez
- Azcapotzalco
- Coyoacán
En las seis demarcaciones, los cuerpos de emergencia realizaron seccionamientos de árboles derrumbados tras las intensas ráfagas de viento, así como atención a encharcamientos.
Redes sociales muestran las afectaciones
A través de redes sociales, varias imágenes y videos muestran las afectaciones que dejaron las lluvias de este domingo, distribuidas en distintos puntos de la CDMX.
Por ejemplo, como se observa en el siguiente video, una de las zonas afectadas fue al oriente de la capital, alrededor de la estación del Servicio Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) Pantitlán. Ahí, las inundaciones y cascadas de agua impidieron el paso a automovilistas.
En la misma zona, al interior del Metro Pantitlán se registraron inundaciones en el área de torniquetes en la Línea A, la cual corre de La Paz a Pantitlán.
Otro de los puntos en donde las lluvias causaron severas complicaciones fue en la colonia de Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Tlalpan. Ahí, en los alrededores del Estadio Azteca, el nivel de agua alcanzó varios centímetros de altura, complicando el paso de automóviles.
Del mismo modo, en la estación del Tren Ligero Huipulco se registraron inundaciones, lo que impidió que el servicio continuara con normalidad y fuera suspendido hacia Xochimilco.
Se mantiene Alerta Roja por lluvias en CDMX
Las lluvias se mantendrán en las próximas horas, tal y como actualizó a las 22:30 horas la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Por ello, se mantiene la Alerta Roja en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
De este modo, los servicios de emergencia continúan atendiendo las afectaciones que dejaron y siguen dejando las lluvias de esta noche en distintos puntos de la capital.
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