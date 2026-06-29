Metro CDMX: así funcionan sus líneas para este lunes 29 de junio

| 23:54 | Ángel Sánchez | Uno TV
Así funciona el Metro CDMX para este lunes. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 29 de junio, el Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) mantiene los trabajos de remodelación en algunas estaciones, especialmente en la Línea 2, la cual corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Sin embargo y por primera vez desde hace varias semanas, no se tienen cierres previstos de estaciones.

Por ello, desde las 5:00 horas de este lunes, el servicio funciona con normalidad en todas las estaciones de las 12 líneas de la red.

Chabacano y Zócalo / Tenochtitlán fueron reabiertas

A lo largo de la semana que recién termina, el Metro CDMX anunció la reapertura de las estaciones Chabacano y Zócalo / Tenochtitlán, las cuales fueron las últimas en ser reabiertas debido a los trabajos de remodelación.

De este modo, los miles de usuarios que utilizan la Línea 2, o que visitan la zona centro de la capital, pueden ascender y descender en ambas estaciones.

Lluvias o anomalías podrían afectar el servicio de las 12 líneas

Pese al funcionamiento en todas las estaciones, las intensas lluvias registradas la noche de este domingo podrían afectar el inicio del servicio tras las inundaciones registradas. Del mismo modo, ante el pronóstico de precipitaciones para este lunes, el Metro CDMX podría retrasar su servicio al activarse la marcha de seguridad.

Asimismo, cualquier anomalía o incidente podría afectar el servicio, por lo que te recomendamos estar al pendiente del Metro CDMX y de unotv.com para conocer el estado de las 12 líneas.

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