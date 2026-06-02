¿Adiós al morado? Vuelven a pintar de amarillo los puentes de la CDMX

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Puente peatonal en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una vez más están pintando los puentes viales de la Ciudad de México (CDMX), regresando a su tono amarillo original y dejando de lado al morado, el color que Carla Brugada utiliza para la imagen institucional de su Gobierno.

ADIÓS AL MORADO



trabajadores de la CDMX vuelven a pintar todo de amarillo, ¿qué opinan? pic.twitter.com/M12ucuV5xH — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 1, 2026

Pintan de amarillo los puentes viales de la CDMX

En las últimas horas, usuarios de redes sociales han compartido videos que muestran trabajos de mantenimiento en diferentes puntos de la CDMX. Las imágenes muestran a trabajadores pintando de amarillo los puentes viales; esto llamó la atención porque recientemente habían sido pintados de morado.

La administración de Brugada ha sido criticada por “ajolotizar” la ciudad; una de las principales quejas es el presupuesto que se dedica a pintar toda la ciudad de morado y decorarla con ajolotes, en lugar de darle atención a problemas prioritarios.

Otro problema es que esta intervención se realizó sin tomar en cuenta las señalizaciones viales. Varias personas comentan que el morado es un color que no se distingue bien por la noche, lo que podría ocasionar accidentes.

Sobse responde a la polémica de los puentes de la CDMX

Sobre la polémica generada en redes sociales, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México comentó que actualmente no existe ninguna instrucción o programa del Gobierno capitalino para modificar los colores de la infraestructura pública del país.

También menciona que el material mostrado en el video se trata de una intervención “realizada por una empresa contratista durante trabajos de mantenimiento en un tramo específico de infraestructura vial”. De acuerdo con el comunicado, los trabajos realizados por dicha empresa no corresponden con los criterios de seguridad vial y se ordenó realizar los ajustes necesarios para cumplir con la norma.

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