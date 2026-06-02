Trabajadoras sexuales y CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 2 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 2 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 2 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán trabajadoras sexuales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 2 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/2ec6n9cB8V — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 2, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

8 concentraciones

2 citas programada

3 rodadas ciclistas

8 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha de trabajadoras sexuales en el Centro de la CDMX

La movilización con mayor aforo previsto es la convocada por Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes.

Detalles de la marcha:

Hora: 16:00 horas

16:00 horas Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Catedral Metropolitana

Catedral Metropolitana Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo estimado: 400 personas

Los organizadores informaron que la movilización se realiza en el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

Posibles afectaciones viales

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calles del Centro Histórico

Entorno de la Plaza de la Constitución

Alternativas viales

Circuito Interior

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Chapultepec

Viaducto Miguel Alemán

Concentración de maestros de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Sección XXII) contempla actividades en distintos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Hora: 10:00 horas

Puntos de reunión

Secretaría de Gobernación, Abraham González 48

Insurgentes Centro y Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma y Avenida Juárez

Circuito Interior, Bosque de Chapultepec

Aforo estimado: 8 mil personas

Entre sus actividades se contempla una conferencia de prensa y asistencia a una mesa de diálogo con autoridades federales.

Posibles afectaciones

Bucareli

Abraham González

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Insurgentes Centro

Circuito Interior, zona Chapultepec

Alternativas viales

Eje 1 Norte

Eje 2 Norte

Avenida Chapultepec

Río San Joaquín

Viaducto Miguel Alemán

Circuito Bicentenario

Otras concentraciones previstas

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 09:00 horas

09:00 horas Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Aforo: 15 personas

La concentración está relacionada con una exigencia de justicia por un caso de feminicidio.

Comunidad estudiantil de la ESIME Zacatenco

Hora: 14:00 horas

14:00 horas Lugar: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Aforo: 100 personas

Se prevé una asamblea para discutir temas relacionados con la democratización del Instituto Politécnico Nacional.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos

Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola”, Tacubaya

Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola”, Tacubaya Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Aforo: 80 personas

Realizarán una asamblea para coordinar acciones relacionadas con comerciantes de mercados públicos.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Durante el día

Lugar: Centro Citibanamex

Centro Citibanamex Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Aforo: 40 personas

La actividad coincide con la realización de la Expo Seguridad México 2026.

Posibles afectaciones

Avenida del Conscripto

Periférico Norte

Accesos al Centro Citibanamex

Alternativas

Ejército Nacional

Río San Joaquín

Avenida Industria Militar

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Durante el día

Lugar: Sede del SME

Sede del SME Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo: 120 personas

Se prevé un evento político-cultural.

Colectivo “Una Luz en el Camino”

Hora: 07:00 horas

07:00 horas Lugar: Estación Chabacano del Metro

Estación Chabacano del Metro Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo: 40 personas

Los asistentes se reunirán para realizar actividades relacionadas con la búsqueda de una persona desaparecida.

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 09:30 horas

09:30 horas Lugar: Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana

Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo: 50 personas

La concentración está relacionada con la situación de animales resguardados por la organización.

Vecinos de Leyes de Reforma, Tercera Sección

Hora: 18:30 horas

18:30 horas Lugar: Alcaldía Iztapalapa

Alcaldía Iztapalapa Aforo: 20 personas

Solicitan acciones relacionadas con un inmueble afectado por un incendio ocurrido en mayo.

Frente Popular Francisco Villa

Durante el día

Lugar: Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), colonia Juárez

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), colonia Juárez Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo: 25 personas

La organización prevé manifestarse por temas relacionados con vivienda y regularización de predios.

Rodadas ciclistas programadas

Además de las movilizaciones sociales, se tienen previstas tres rodadas ciclistas.

Recios Bike

Hora: 20:30 horas

20:30 horas Salida: Alberca Olímpica

Alberca Olímpica Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Destino: Presa de Chapultepec

Presa de Chapultepec Aforo: 25 ciclistas

Amigos en Bici

Hora: 20:50 horas

20:50 horas Salida: Parque Hundido

Parque Hundido Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Destino: Callejones de Coyoacán

Callejones de Coyoacán Aforo: 20 ciclistas

Rodando con Dinosaurios

Hora: 20:00 y 20:30 horas

20:00 y 20:30 horas Salidas: Torre del Caballito y Parque de las Rosas

Torre del Caballito y Parque de las Rosas Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztacalco

Cuauhtémoc e Iztacalco Aforo: 50 ciclistas

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