Trabajadoras sexuales y CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 2 de junio

| 06:59 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 2 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 2 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán trabajadoras sexuales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 1 marcha
  • 8 concentraciones
  • 2 citas programada
  • 3 rodadas ciclistas
  • 8 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha de trabajadoras sexuales en el Centro de la CDMX

La movilización con mayor aforo previsto es la convocada por Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes.

Detalles de la marcha:

  • Hora: 16:00 horas
  • Punto de partida: Ángel de la Independencia
  • Destino: Catedral Metropolitana
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Aforo estimado: 400 personas

Los organizadores informaron que la movilización se realiza en el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

Posibles afectaciones viales

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Calles del Centro Histórico
  • Entorno de la Plaza de la Constitución

Alternativas viales

  • Circuito Interior
  • Eje 1 Norte
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Chapultepec
  • Viaducto Miguel Alemán

Concentración de maestros de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Sección XXII) contempla actividades en distintos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Hora: 10:00 horas

Puntos de reunión

  • Secretaría de Gobernación, Abraham González 48
  • Insurgentes Centro y Paseo de la Reforma
  • Paseo de la Reforma y Avenida Juárez
  • Circuito Interior, Bosque de Chapultepec

Aforo estimado: 8 mil personas

Entre sus actividades se contempla una conferencia de prensa y asistencia a una mesa de diálogo con autoridades federales.

Posibles afectaciones

  • Bucareli
  • Abraham González
  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Insurgentes Centro
  • Circuito Interior, zona Chapultepec

Alternativas viales

  • Eje 1 Norte
  • Eje 2 Norte
  • Avenida Chapultepec
  • Río San Joaquín
  • Viaducto Miguel Alemán
  • Circuito Bicentenario

Otras concentraciones previstas

Colectiva “Las Tonantzin”

  • Hora: 09:00 horas
  • Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
  • Alcaldía: Iztapalapa
  • Aforo: 15 personas

La concentración está relacionada con una exigencia de justicia por un caso de feminicidio.

Comunidad estudiantil de la ESIME Zacatenco

  • Hora: 14:00 horas
  • Lugar: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
  • Alcaldía: Gustavo A. Madero
  • Aforo: 100 personas

Se prevé una asamblea para discutir temas relacionados con la democratización del Instituto Politécnico Nacional.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos

  • Hora: 18:00 horas
  • Lugar: Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola”, Tacubaya
  • Alcaldía: Miguel Hidalgo
  • Aforo: 80 personas

Realizarán una asamblea para coordinar acciones relacionadas con comerciantes de mercados públicos.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

  • Durante el día
  • Lugar: Centro Citibanamex
  • Alcaldía: Miguel Hidalgo
  • Aforo: 40 personas

La actividad coincide con la realización de la Expo Seguridad México 2026.

Posibles afectaciones

  • Avenida del Conscripto
  • Periférico Norte
  • Accesos al Centro Citibanamex

Alternativas

  • Ejército Nacional
  • Río San Joaquín
  • Avenida Industria Militar

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

  • Durante el día
  • Lugar: Sede del SME
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Aforo: 120 personas

Se prevé un evento político-cultural.

Colectivo “Una Luz en el Camino”

  • Hora: 07:00 horas
  • Lugar: Estación Chabacano del Metro
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Aforo: 40 personas

Los asistentes se reunirán para realizar actividades relacionadas con la búsqueda de una persona desaparecida.

Amigos del Refugio Franciscano

  • Hora: 09:30 horas
  • Lugar: Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Aforo: 50 personas

La concentración está relacionada con la situación de animales resguardados por la organización.

Vecinos de Leyes de Reforma, Tercera Sección

  • Hora: 18:30 horas
  • Lugar: Alcaldía Iztapalapa
  • Aforo: 20 personas

Solicitan acciones relacionadas con un inmueble afectado por un incendio ocurrido en mayo.

Frente Popular Francisco Villa

  • Durante el día
  • Lugar: Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), colonia Juárez
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Aforo: 25 personas

La organización prevé manifestarse por temas relacionados con vivienda y regularización de predios.

Rodadas ciclistas programadas

Además de las movilizaciones sociales, se tienen previstas tres rodadas ciclistas.

Recios Bike

  • Hora: 20:30 horas
  • Salida: Alberca Olímpica
  • Alcaldía: Benito Juárez
  • Destino: Presa de Chapultepec
  • Aforo: 25 ciclistas

Amigos en Bici

  • Hora: 20:50 horas
  • Salida: Parque Hundido
  • Alcaldía: Benito Juárez
  • Destino: Callejones de Coyoacán
  • Aforo: 20 ciclistas

Rodando con Dinosaurios

  • Hora: 20:00 y 20:30 horas
  • Salidas: Torre del Caballito y Parque de las Rosas
  • Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztacalco
  • Aforo: 50 ciclistas

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