Trabajadoras sexuales y CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 2 de junio
Este martes 2 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán trabajadoras sexuales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 8 concentraciones
- 2 citas programada
- 3 rodadas ciclistas
- 8 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marcha de trabajadoras sexuales en el Centro de la CDMX
La movilización con mayor aforo previsto es la convocada por Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes.
Detalles de la marcha:
- Hora: 16:00 horas
- Punto de partida: Ángel de la Independencia
- Destino: Catedral Metropolitana
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo estimado: 400 personas
Los organizadores informaron que la movilización se realiza en el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual.
Posibles afectaciones viales
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calles del Centro Histórico
- Entorno de la Plaza de la Constitución
Alternativas viales
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Chapultepec
- Viaducto Miguel Alemán
Concentración de maestros de la CNTE
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Sección XXII) contempla actividades en distintos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Hora: 10:00 horas
Puntos de reunión
- Secretaría de Gobernación, Abraham González 48
- Insurgentes Centro y Paseo de la Reforma
- Paseo de la Reforma y Avenida Juárez
- Circuito Interior, Bosque de Chapultepec
Aforo estimado: 8 mil personas
Entre sus actividades se contempla una conferencia de prensa y asistencia a una mesa de diálogo con autoridades federales.
Posibles afectaciones
- Bucareli
- Abraham González
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Insurgentes Centro
- Circuito Interior, zona Chapultepec
Alternativas viales
- Eje 1 Norte
- Eje 2 Norte
- Avenida Chapultepec
- Río San Joaquín
- Viaducto Miguel Alemán
- Circuito Bicentenario
Otras concentraciones previstas
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Alcaldía: Iztapalapa
- Aforo: 15 personas
La concentración está relacionada con una exigencia de justicia por un caso de feminicidio.
Comunidad estudiantil de la ESIME Zacatenco
- Hora: 14:00 horas
- Lugar: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
- Alcaldía: Gustavo A. Madero
- Aforo: 100 personas
Se prevé una asamblea para discutir temas relacionados con la democratización del Instituto Politécnico Nacional.
Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos
- Hora: 18:00 horas
- Lugar: Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola”, Tacubaya
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Aforo: 80 personas
Realizarán una asamblea para coordinar acciones relacionadas con comerciantes de mercados públicos.
Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
- Durante el día
- Lugar: Centro Citibanamex
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Aforo: 40 personas
La actividad coincide con la realización de la Expo Seguridad México 2026.
Posibles afectaciones
- Avenida del Conscripto
- Periférico Norte
- Accesos al Centro Citibanamex
Alternativas
- Ejército Nacional
- Río San Joaquín
- Avenida Industria Militar
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
- Durante el día
- Lugar: Sede del SME
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo: 120 personas
Se prevé un evento político-cultural.
Colectivo “Una Luz en el Camino”
- Hora: 07:00 horas
- Lugar: Estación Chabacano del Metro
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo: 40 personas
Los asistentes se reunirán para realizar actividades relacionadas con la búsqueda de una persona desaparecida.
Amigos del Refugio Franciscano
- Hora: 09:30 horas
- Lugar: Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo: 50 personas
La concentración está relacionada con la situación de animales resguardados por la organización.
Vecinos de Leyes de Reforma, Tercera Sección
- Hora: 18:30 horas
- Lugar: Alcaldía Iztapalapa
- Aforo: 20 personas
Solicitan acciones relacionadas con un inmueble afectado por un incendio ocurrido en mayo.
Frente Popular Francisco Villa
- Durante el día
- Lugar: Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), colonia Juárez
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo: 25 personas
La organización prevé manifestarse por temas relacionados con vivienda y regularización de predios.
Rodadas ciclistas programadas
Además de las movilizaciones sociales, se tienen previstas tres rodadas ciclistas.
Recios Bike
- Hora: 20:30 horas
- Salida: Alberca Olímpica
- Alcaldía: Benito Juárez
- Destino: Presa de Chapultepec
- Aforo: 25 ciclistas
Amigos en Bici
- Hora: 20:50 horas
- Salida: Parque Hundido
- Alcaldía: Benito Juárez
- Destino: Callejones de Coyoacán
- Aforo: 20 ciclistas
Rodando con Dinosaurios
- Hora: 20:00 y 20:30 horas
- Salidas: Torre del Caballito y Parque de las Rosas
- Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztacalco
- Aforo: 50 ciclistas
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.