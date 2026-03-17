Alerta Amarilla en CDMX: prevén lluvias fuertes y granizo para la tarde y noche de este martes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, posible granizo y actividad eléctrica para la tarde y noche de este martes 17 de marzo de 2026 en la Ciudad de México.
El aviso abarca varias alcaldías, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, lo que podría generar afectaciones en calles y avenidas.
Alerta Amarilla por lluvias fuertes en CDMX
Las demarcaciones bajo alerta son:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
El periodo de mayor intensidad se espera entre las 13:30 y 22:00 horas.
Reportan lluvias y granizo en varias zonas
De acuerdo con autoridades capitalinas, alrededor de las 14:05 horas ya se registraban lluvias fuertes y caída de granizo en:
- Azcapotzalco
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
Mientras que en el resto de la ciudad se reportaban chubascos y lluvias ligeras.
El radar meteorológico indica que estas condiciones persistirán durante la tarde, con posibilidad de tormentas eléctricas.
Riesgos por lluvias en la Ciudad de México
Las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones como:
- Encharcamientos
- Corrientes de agua en calles y avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Por ello, se pide a la población mantenerse informada y tomar precauciones.
Recomendaciones ante lluvias fuertes
La dependencia emitió una serie de medidas para evitar riesgos:
- Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar cruzar calles con corrientes de agua
- Usar paraguas o impermeable si sales
En caso de emergencia, se puede llamar al 911 o al número 55-5683-2222.
Las autoridades capitalinas pidieron seguir los reportes del sistema de alerta temprana ante posibles cambios en el clima.
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