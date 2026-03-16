Frente frío 41 provocará 5 días de lluvias en CDMX y varios estados

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El frente frío 41 provocará cinco días de lluvias en la Ciudad de México (CDMX) y en varios estados del país a partir del domingo 15 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema ingresará por el norte de México y avanzará hacia el centro, oriente y sureste, generando chubascos, lluvias fuertes, vientos intensos y descenso de temperatura durante gran parte de la semana.

Frente frío 41 traerá lluvias en gran parte del país

Las precipitaciones irán aumentando de intensidad del domingo 15 al jueves 19 de marzo.

Los estados con más afectaciones son:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm):

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Puebla

Oaxaca

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm):

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Nuevo León

San Luis Potosí

Querétaro

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Michoacán

Guanajuato

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Campeche

El sistema interactuará con una vaguada polar, una línea seca y la corriente en chorro, lo que generará vientos fuertes con rachas de 70 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de posibles tolvaneras.

Además, se prevé un evento de “Norte” muy fuerte, con rachas de hasta 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, así como oleaje de hasta 6 metros en el Golfo de México.

Las autoridades también indicaron que existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca y La Malinche.

Onda de calor seguirá en varios estados

A pesar de la llegada del frente frío, el SMN advirtió que continuará la onda de calor en varias entidades del occidente y sur del país.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de:

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Tamaulipas

San Luis Potosí

Para el resto de la semana, el frente frío se desplazará hacia el mar Caribe, pero las lluvias podrían mantenerse en el sureste hasta el jueves, especialmente en Chiapas, Tabasco, Veracruz y la península de Yucatán.

Las autoridades meteorológicas pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias intensas podrían provocar inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos.

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