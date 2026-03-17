Alerta en la capital: activistas, colectivos y trabajadores salen a las calles este martes

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Foto: Getty Images

La agenda de movilizaciones sociales para este martes 17 de marzo de 2026 en la Ciudad de México contempla diversas marchas, concentraciones y protestas en varias alcaldías, principalmente en Cuauhtémoc, Iztacalco, Tlalpan y Miguel Hidalgo.

Autoridades capitalinas prevén afectaciones viales en distintos puntos desde primeras horas del día, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Marchas previstas hoy en CDMX

Exigen devolución de animales tras desalojo en Cuajimalpa

Grupo: Amigos del Refugio Franciscano

Amigos del Refugio Franciscano Hora: 07:30 y 11:00

07:30 y 11:00 Ruta: Palacio Nacional Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Roma Norte)

Demanda: Recuperación de animales retirados tras desalojo en enero

Recuperación de animales retirados tras desalojo en enero Aforo estimado: 70 personas

Jornada de búsqueda de personas desaparecidas

Grupo: Colectivo “Hasta Encontrarles”

Colectivo “Hasta Encontrarles” Hora: 07:00 y 07:30

07:00 y 07:30 Puntos de salida: Metro Chabacano Metro Deportivo 18 de Marzo

Destino: Cerro del Chiquihuite

Cerro del Chiquihuite Demanda: Búsqueda de personas desaparecidas

Búsqueda de personas desaparecidas Aforo: 80 personas

Protesta por presunto despojo de inmueble

Grupo: Partido Nacional de la Tortilla

Partido Nacional de la Tortilla Hora: 10:00

10:00 Ruta: Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO) Juzgado del Registro Civil (Jardín Balbuena)

Demanda: Devolución de inmueble

Devolución de inmueble Aforo: 60 personas

Concentraciones y protestas en CDMX

Conferencia por caso de fotoperiodistas fallecidos

Colectiva: Hoy Somos Todo por Miguel

Hoy Somos Todo por Miguel Hora: 10:00

10:00 Lugar: Roma Norte

Roma Norte Motivo: Información sobre colapso en festival AXE Ceremonia 2025

Información sobre colapso en festival AXE Ceremonia 2025 Aforo: 35

Protesta de trabajadores petroleros

Organización: Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros Hora: 08:00

08:00 Lugar: Torre de Pemex

Torre de Pemex Demanda: Aumento salarial y mejores condiciones laborales

Aumento salarial y mejores condiciones laborales Aforo: 120

Exigen justicia por intento de feminicidio

Grupo: Trabajadoras Sexuales Independientes

Trabajadoras Sexuales Independientes Hora: 11:00

11:00 Lugar: Reclusorio Sur

Reclusorio Sur Demanda: Justicia para mujer trans víctima de violencia

Justicia para mujer trans víctima de violencia Aforo: 20

Actividades del colectivo Plataforma 4:20

Hora: 12:00 y 13:00

12:00 y 13:00 Ubicaciones: Monumento a la Madre Río Churubusco (Iztacalco)

Actividad: Talleres y actividades informativas sobre consumo de drogas

Talleres y actividades informativas sobre consumo de drogas Aforo: 50

Comerciantes denuncian abusos de autoridad

Grupo: Comerciantes Unidos La Esperanza

Comerciantes Unidos La Esperanza Hora: 13:00

13:00 Lugar: Alcaldía Tlalpan

Alcaldía Tlalpan Demanda: Atención por presuntos abusos de funcionarios

Atención por presuntos abusos de funcionarios Aforo: 70

Vigilia nacional contra el aborto

Organización: 40 Días por la Vida

40 Días por la Vida Horario: Durante el día

Durante el día Ubicaciones: Tlalpan Roma Sur Coyoacán Condesa

Actividad: Oración y manifestación provida

Oración y manifestación provida Aforo: 50

Otras movilizaciones relevantes

Protesta por vivienda digna

Grupo: Movimiento Sin Techo

Movimiento Sin Techo Hora: 16:00

16:00 Lugar: Secretaría de Vivienda (Iztacalco)

Secretaría de Vivienda (Iztacalco) Demanda: Acceso a vivienda social

Acceso a vivienda social Aforo: 30

Recomendaciones para la ciudadanía

Anticipar tiempos de traslado

Evitar zonas con concentraciones desde temprano

Usar rutas alternas, especialmente en: Centro Histórico Reforma Tlalpan Iztacalco

Consultar actualizaciones de tránsito en tiempo real