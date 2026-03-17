Alerta en la capital: activistas, colectivos y trabajadores salen a las calles este martes
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La agenda de movilizaciones sociales para este martes 17 de marzo de 2026 en la Ciudad de México contempla diversas marchas, concentraciones y protestas en varias alcaldías, principalmente en Cuauhtémoc, Iztacalco, Tlalpan y Miguel Hidalgo.
Autoridades capitalinas prevén afectaciones viales en distintos puntos desde primeras horas del día, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Marchas previstas hoy en CDMX
Exigen devolución de animales tras desalojo en Cuajimalpa
- Grupo: Amigos del Refugio Franciscano
- Hora: 07:30 y 11:00
- Ruta:
- Palacio Nacional
- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Roma Norte)
- Demanda: Recuperación de animales retirados tras desalojo en enero
- Aforo estimado: 70 personas
Jornada de búsqueda de personas desaparecidas
- Grupo: Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 07:00 y 07:30
- Puntos de salida:
- Metro Chabacano
- Metro Deportivo 18 de Marzo
- Destino: Cerro del Chiquihuite
- Demanda: Búsqueda de personas desaparecidas
- Aforo: 80 personas
Protesta por presunto despojo de inmueble
- Grupo: Partido Nacional de la Tortilla
- Hora: 10:00
- Ruta:
- Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO)
- Juzgado del Registro Civil (Jardín Balbuena)
- Demanda: Devolución de inmueble
- Aforo: 60 personas
Concentraciones y protestas en CDMX
Conferencia por caso de fotoperiodistas fallecidos
- Colectiva: Hoy Somos Todo por Miguel
- Hora: 10:00
- Lugar: Roma Norte
- Motivo: Información sobre colapso en festival AXE Ceremonia 2025
- Aforo: 35
Protesta de trabajadores petroleros
- Organización: Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
- Hora: 08:00
- Lugar: Torre de Pemex
- Demanda: Aumento salarial y mejores condiciones laborales
- Aforo: 120
Exigen justicia por intento de feminicidio
- Grupo: Trabajadoras Sexuales Independientes
- Hora: 11:00
- Lugar: Reclusorio Sur
- Demanda: Justicia para mujer trans víctima de violencia
- Aforo: 20
Actividades del colectivo Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 y 13:00
- Ubicaciones:
- Monumento a la Madre
- Río Churubusco (Iztacalco)
- Actividad: Talleres y actividades informativas sobre consumo de drogas
- Aforo: 50
Comerciantes denuncian abusos de autoridad
- Grupo: Comerciantes Unidos La Esperanza
- Hora: 13:00
- Lugar: Alcaldía Tlalpan
- Demanda: Atención por presuntos abusos de funcionarios
- Aforo: 70
Vigilia nacional contra el aborto
- Organización: 40 Días por la Vida
- Horario: Durante el día
- Ubicaciones:
- Tlalpan
- Roma Sur
- Coyoacán
- Condesa
- Actividad: Oración y manifestación provida
- Aforo: 50
Otras movilizaciones relevantes
Protesta por vivienda digna
- Grupo: Movimiento Sin Techo
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda (Iztacalco)
- Demanda: Acceso a vivienda social
- Aforo: 30
Recomendaciones para la ciudadanía
- Anticipar tiempos de traslado
- Evitar zonas con concentraciones desde temprano
- Usar rutas alternas, especialmente en:
- Centro Histórico
- Reforma
- Tlalpan
- Iztacalco
- Consultar actualizaciones de tránsito en tiempo real