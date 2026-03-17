CNTE anuncia paro nacional de 72 horas: calles afectadas y alternativas viales en CDMX

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CNTE desquiciará vialidades en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas, del 18 al 20 de marzo, como parte de su jornada de movilizaciones para exigir atención a sus demandas. Las acciones incluyen marchas, bloqueos y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), lo que generará afectaciones a la circulación, principalmente en el corredor del Centro Histórico, ante lo cual, checa aquí las alternativas viales.

Como medida preventiva, autoridades colocaron desde la noche del lunes 16 de marzo, vallas metálicas en inmediaciones de Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la CDMX, ante la llegada de contingentes magisteriales.

La movilización principal se realizará este 18 de marzo, mientras que el 19 y 20 continuarán las actividades con plantón y acciones informativas.

Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX

La CNTE prevé una marcha que iniciará a las 09:00 horas desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino.

El contingente avanzará por vialidades principales hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realizará un mitin y posteriormente un plantón.

Se prevé que la movilización avance por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico

Vialidades que podrían verse afectadas por la movilización

Debido al paso de los manifestantes, autoridades prevén cierres parciales y totales en diversas avenidas del centro de la capital en:

Paseo de la Reforma (de la Diana al Centro)

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calles del primer cuadro del Centro Histórico

Además, durante el 19 y 20 de marzo, con motivo del plantón en el Zócalo, podrían registrarse afectaciones en:

Calle 20 de Noviembre

Pino Suárez

Corregidora

Moneda

Alternativas viales para evitar afectaciones en CDMX

Ante las movilizaciones de la CNTE, autoridades capitalinas recomiendan a automovilistas y usuarios del transporte utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec / Dr. Río de la Loza

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Se recomienda anticipar traslados, considerar tiempos adicionales y mantenerse informado a través de canales oficiales sobre el desarrollo de la movilización.

CNTE mantendrá plantón y actividades en el Zócalo

De acuerdo con la CNTE, el 19 de marzo se instalará un plantón en el Zócalo capitalino, mientras que el 20 de marzo se realizará una jornada de volanteo informativo.

Las movilizaciones forman parte de una estrategia nacional que también contempla acciones en estados como: Yucatán, Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Nuevo León.

¿Qué piden los maestros?

Abrogación total a la Ley ISSSTE 2007

Abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO

Incremento salarial al 100% al sueldo base

Estabilidad laboral

Justicia social

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