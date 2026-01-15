Activan doble alerta por frío en CDMX: prevén temperaturas de hasta 1 grado
Las bajas temperaturas causaron la activación de doble alerta en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alertó por temperatura de entre 1 y 6 grados, por lo que activó alerta amarilla y naranja para algunas alcaldías.
¿Dónde hay alerta por frío en la Ciudad de México?
Autoridades activaron alerta naranja en Tlalpan ante un pronóstico de bajas temperaturas que oscilarán entre 1 y 3 grados para las próximas horas.
Mientras que la alerta amarilla se activó, con un pronóstico de temperaturas entre 4 y 6 grados, en:
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
¿Qué hacer ante las alertas por frío en la Ciudad de México?
Las autoridades capitalinas compartieron una serie de recomendaciones para la población ante el pronóstico de bajas temperaturas. Entre las sugerencias destaca:
- Proteger a personas adultas mayores, menores y embarazadas
- Abrigarse adecuadamente
- Cubrir nariz y boca
- Ingerir abundante agua
- Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C
- Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío
- Mantener ventilación adecuada en caso de unas chimeneas o calentadores
- Mantener esquema de vacunación actualizado
- Ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal
Frío no da tregua en México
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que el nuevo frente frío número 28 se desplazará rápidamente sobre el norte y noreste del país, causando bajas temperaturas en varios estados de la República Mexicana.
Se pronostican temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:
- Zacatecas
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
