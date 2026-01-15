Activan doble alerta por frío en CDMX: prevén temperaturas de hasta 1 grado

GENERANDO AUDIO...

Bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Las bajas temperaturas causaron la activación de doble alerta en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alertó por temperatura de entre 1 y 6 grados, por lo que activó alerta amarilla y naranja para algunas alcaldías.

¿Dónde hay alerta por frío en la Ciudad de México?

Autoridades activaron alerta naranja en Tlalpan ante un pronóstico de bajas temperaturas que oscilarán entre 1 y 3 grados para las próximas horas.

Mientras que la alerta amarilla se activó, con un pronóstico de temperaturas entre 4 y 6 grados, en:

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

¿Qué hacer ante las alertas por frío en la Ciudad de México?

Las autoridades capitalinas compartieron una serie de recomendaciones para la población ante el pronóstico de bajas temperaturas. Entre las sugerencias destaca:

Proteger a personas adultas mayores, menores y embarazadas

Abrigarse adecuadamente

Cubrir nariz y boca

Ingerir abundante agua

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío

Mantener ventilación adecuada en caso de unas chimeneas o calentadores

Mantener esquema de vacunación actualizado

Ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal

Frío no da tregua en México

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que el nuevo frente frío número 28 se desplazará rápidamente sobre el norte y noreste del país, causando bajas temperaturas en varios estados de la República Mexicana.

Se pronostican temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:

Zacatecas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

