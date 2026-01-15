Video exhibe a policías de CDMX golpeando a motociclista en Tlalpan

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

Un motociclista fue sometido y golpeado por un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en la alcaldía Tlalpan, luego de que se negara a que su motocicleta fuera llevada al depósito vehicular, hechos que quedaron grabados en video y se difundieron en redes sociales.

El incidente ocurrió el martes 13 de enero en el cruce de avenida Maní y calle Conkal, en la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, donde varios elementos de la SSC agredieron al conductor. De acuerdo con versiones en redes, el hombre terminó hospitalizado y sin su motocicleta.

Video de policías de la SSC golpeando a motociclista en Tlalpan

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa cómo un grupo de policías rodea al motociclista, lo amaga y lo tira al suelo, mientras algunos vecinos graban la escena. Usuarios acusaron uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados.

Según los testimonios difundidos, el conductor presuntamente se opuso a que los policías aseguraran su unidad, lo que desató el enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el estado de salud del motociclista.

Contexto del operativo en Pedregal de San Nicolás

De acuerdo con la SSC CDMX, los hechos ocurrieron cuando oficiales le marcaron el alto a un motociclista que no portaba casco protector, lo que constituye una infracción al Reglamento de Tránsito.

Al informarle que la motocicleta sería enviada al depósito vehicular y se levantaría la infracción correspondiente, el joven se tornó agresivo y se resistió a bajar de la unidad, lo que derivó en jaloneos y forcejeos entre el conductor y los policías.

Durante el altercado, otros ciudadanos comenzaron a grabar la situación, videos que posteriormente se difundieron en redes sociales.

Investigación de Asuntos Internos por el actuar policial

Tras controlar la situación, la SSC informó que la motocicleta fue trasladada al depósito vehicular y que la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento del caso.

La dependencia capitalina detalló que se inició una carpeta de investigación administrativa interna para identificar a los policías involucrados, quienes serán citados a rendir su declaración y determinar si su actuación fue conforme a los protocolos establecidos.

La investigación seguirá su curso en los próximos días para esclarecer los hechos.

