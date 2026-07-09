Alerta en CDMX por lluvias y fuertes y granizo en todas las alcaldías

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CDMX en alerta amarilla en 16 alcaldías por lluvias fuertes: Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes.

La dependencia informó que el aviso estará vigente de las 17:45 horas de este martes 8 de julio hasta la 01:00 horas del miércoles 9 de julio de 2026.

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 08/07/2026 y la madrugada del jueves 09/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/3AqGMjBw8f — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026

¿Qué alcaldías tienen alerta amarilla por lluvias en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las 16 alcaldías de la capital se encuentran bajo alerta debido a condiciones meteorológicas que podrían generar afectaciones.

Las demarcaciones consideradas en la alerta son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

La dependencia capitalina señaló que se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de la posibilidad de caída de granizo en algunas zonas.

¿Qué riesgos pueden generar las lluvias en la Ciudad de México?

Las autoridades indicaron que las precipitaciones podrían ocasionar:

Encharcamientos en calles y avenidas.

Corrientes de agua sobre vialidades.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Reducción de la visibilidad para conductores.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre los avisos oficiales y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.

Recomendaciones ante lluvias fuertes y granizo en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para la población:

Retirar basura de las coladeras interiores y exteriores de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas ante la presencia de lluvia intensa.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Utilizar paraguas o impermeable al salir.

Mantener precaución al conducir debido al pavimento mojado.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911 o al teléfono de atención de Protección Civil 55 5683 2222.

Lluvias provocan afectaciones viales en la zona Centro de CDMX

Las lluvias registradas este martes ya generaron afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. Autoridades reportaron presencia de agua en la vialidad de Calzada San Antonio y Fray Servando Teresa de Mier, en la zona Centro.

17:38 #PrecauciónVial | #Lluvia en Calz. San Antonio y Fray Servando Teresa de Mier en la zona Centro de la #CDMX. Mantenga la distancia entre vehículos. pic.twitter.com/7bcGbjgcoa — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 8, 2026

Ante estas condiciones, se pidió a los automovilistas mantener la distancia entre vehículos, reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar accidentes por el pavimento mojado.

La alerta amarilla permanecerá activa durante la tarde y noche, periodo en el que se prevé la presencia de precipitaciones en diferentes zonas de la capital del país.

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