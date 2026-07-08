Anuncian remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX; ¿habrá cierres de estaciones?

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Habrá remodelaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que próximamente comenzarán las obras de remodelación en la Línea 3 del Metro, y al igual que los trabajos realizados recientemente en la Línea 2, se buscará perjudicar a los usuarios lo menos posible.

Anuncian próxima remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX

Durante la segunda ceremonia de entrega de las obras de la Línea 2 del Metro, Clara Brugada, jefa de Gobierno, anunció que próximamente se dará a conocer el plan de remodelación de la Línea 3, aún sin fecha definida para que comiencen los trabajos.

“En los próximos días, daremos a conocer lo que ya se está desarrollando para la Línea 3 del Metro, para renovarla y vamos a retomar la manera de cómo se trabajó, en este caso, en la Línea 2”, expresó Brugada.

Aunque no ofreció más detalles al respecto, comentó que se aplicará un modelo similar al que se utilizó durante las obras de la Línea 2 rumbo al Mundial, “Es decir, con la menor afectación posible al usuario, que es lo que más difícilmente tenemos para las decisiones”(…) hay una propuesta muy interesante para la Línea 3”, añadió

¿Habrá cierres durante la remodelación de la Línea 3 del Metro?

A diferencia de la Línea 1 que estuvo sin servicio durante las remodelaciones, en esta ocasión no se tienen planeados cierres, y se buscará causar la menor molestia posible a los usuarios. “la molestia temporal no se compara al beneficio permanente que tienen los usuarios”, dijo.

“Y la manera como vamos a ir haciendo la obra y entregando obra poco a poco, va a ser muy diferente a como se hizo la Línea 1 del Metro —ya lo van a escuchar— y ésta fue una experiencia y una demostración, que sí vamos a poder llevar a cabo, con menos afectación a los usuarios”, dijo la jefa de Gobierno.

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