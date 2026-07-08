Cuidado con el tráfico: estas son las protestas y actividades en CDMX para este 8 de julio

| 06:48 | Bryan Rivera González | UnoTV
Cuidado con el tráfico: estas son las protestas y actividades en CDMX para este 8 de julio
La mayoría de los eventos están relacionados al Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro.

Para este miércoles 8 de julio se registrarán 23 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), la mayoría relacionadas al Mundial 2026.

Específicamente, ocurrirán ocho concentraciones; dos citas agendadas; dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 8 de julio no habrá grandes protestas en CDMX, toda vez que las principales actividades están relacionadas al Mundial 2026.

Protestas y actividades en CDMX este 8 de julio

Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, colonia Contadero, Cuajimalpa.
  • Motivo: Exigen mejoras urgentes en infraestructura vial, señalización y mantenimiento urbano.
  • Aforo: 50 personas.

Colectivo Ambientalista “Aquí ¡No!”

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Embajada de Alemania, Polanco, Miguel Hidalgo.
  • Motivo: Mitin contra la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa.
  • Aforo: 25 personas.

Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Ágora de Tlatelolco, Cuauhtémoc.
  • Motivo: Reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados.
  • Aforo: 50 personas.

Ex Trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo.
  • Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente al Fideicomiso F/100.
  • Aforo: 120 personas.

Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

  • Hora: 13:00
  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Motivo: Foro “Pluriversos de la Justicia. MODEVITE: la lucha por la vida y el territorio”.
  • Aforo: 40 personas.

Otras concentraciones

Asamblea General de Trabajadores

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores.
  • Motivo: Exigen estabilidad laboral, renivelación salarial y mejores prestaciones.
  • Aforo: 100 personas.

Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”

  • Hora: 18:30
  • Lugar: Secretaría de Gobernación (plantón), colonia Juárez.
  • Motivo: Evento “Cascarita Kiki Ball” para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans.
  • Aforo: 50 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.
  • Motivo: Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Vecinos del Fraccionamiento Villa de Aragón

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Motivo: Inconformidad por el retiro de un enrejado y solicitud de destitución de funcionarios.
  • Aforo: 60 personas.

Padres de familia de la Escuela Primaria “Maestro José Mariano Pontón”

  • Hora: 16:30
  • Lugar: Escuela Primaria “Maestro José Mariano Pontón”, Venustiano Carranza.
  • Motivo: Solicitan un procedimiento administrativo y la destitución de dos docentes por presuntos maltratos.
  • Aforo: 15 personas.

Rodadas ciclistas

Roma Cycling

  • Hora: 20:30
  • Salida: Parque México, colonia Hipódromo.
  • Destino: Fuente de las Lomas, Estado de México.
  • Aforo: 20 participantes.

Team Taquitos

  • Hora: 20:45
  • Salida: Torre Caballito, colonia Tabacalera.
  • Destino: Sin definir.
  • Aforo: 20 participantes.

Eventos relacionados con el Mundial 2026 para hoy

FIFA Fan Festival

  • Hora: 11:30
  • Lugar: Zócalo Capitalino.
  • Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
  • Aforo: 55 mil personas.

Festival Campo Marte 26

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Campo Marte.
  • Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio.
  • Aforo: 10 mil personas.

Gigantes del Fútbol

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.
  • Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
  • Aforo: 5 mil personas.

México Aquí “El lugar donde todo México converge”

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Monumento a la Madre.
  • Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto.
  • Aforo: 5 mil personas.

Festivales Futboleros en la CDMX

  • Hora: 10:00
  • Lugares: Parque de la Bombilla, Parque Tezozomoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.
  • Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
  • Actividad: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial de la FIFA 2026.

Futlán, Tierra de Fútbol

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Parque Aztlán.
  • Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio.
  • Aforo: Mil 500 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas en CDMX para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 8 de julio.

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