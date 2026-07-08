Cuidado con el tráfico: estas son las protestas y actividades en CDMX para este 8 de julio
Para este miércoles 8 de julio se registrarán 23 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), la mayoría relacionadas al Mundial 2026.
Específicamente, ocurrirán ocho concentraciones; dos citas agendadas; dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 8 de julio no habrá grandes protestas en CDMX, toda vez que las principales actividades están relacionadas al Mundial 2026.
Protestas y actividades en CDMX este 8 de julio
Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl
- Hora: 08:00
- Lugar: Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, colonia Contadero, Cuajimalpa.
- Motivo: Exigen mejoras urgentes en infraestructura vial, señalización y mantenimiento urbano.
- Aforo: 50 personas.
Colectivo Ambientalista “Aquí ¡No!”
- Hora: 10:00
- Lugar: Embajada de Alemania, Polanco, Miguel Hidalgo.
- Motivo: Mitin contra la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa.
- Aforo: 25 personas.
Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México
- Hora: 11:00
- Lugar: Ágora de Tlatelolco, Cuauhtémoc.
- Motivo: Reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados.
- Aforo: 50 personas.
Ex Trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo.
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente al Fideicomiso F/100.
- Aforo: 120 personas.
Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Hora: 13:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Motivo: Foro “Pluriversos de la Justicia. MODEVITE: la lucha por la vida y el territorio”.
- Aforo: 40 personas.
Otras concentraciones
Asamblea General de Trabajadores
- Hora: 16:00
- Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores.
- Motivo: Exigen estabilidad laboral, renivelación salarial y mejores prestaciones.
- Aforo: 100 personas.
Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”
- Hora: 18:30
- Lugar: Secretaría de Gobernación (plantón), colonia Juárez.
- Motivo: Evento “Cascarita Kiki Ball” para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans.
- Aforo: 50 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.
- Motivo: Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Citas agendadas para hoy
Vecinos del Fraccionamiento Villa de Aragón
- Hora: 11:00
- Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero.
- Motivo: Inconformidad por el retiro de un enrejado y solicitud de destitución de funcionarios.
- Aforo: 60 personas.
Padres de familia de la Escuela Primaria “Maestro José Mariano Pontón”
- Hora: 16:30
- Lugar: Escuela Primaria “Maestro José Mariano Pontón”, Venustiano Carranza.
- Motivo: Solicitan un procedimiento administrativo y la destitución de dos docentes por presuntos maltratos.
- Aforo: 15 personas.
Rodadas ciclistas
Roma Cycling
- Hora: 20:30
- Salida: Parque México, colonia Hipódromo.
- Destino: Fuente de las Lomas, Estado de México.
- Aforo: 20 participantes.
Team Taquitos
- Hora: 20:45
- Salida: Torre Caballito, colonia Tabacalera.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 20 participantes.
Eventos relacionados con el Mundial 2026 para hoy
FIFA Fan Festival
- Hora: 11:30
- Lugar: Zócalo Capitalino.
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
- Aforo: 55 mil personas.
Festival Campo Marte 26
- Hora: 08:00
- Lugar: Campo Marte.
- Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio.
- Aforo: 10 mil personas.
Gigantes del Fútbol
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
- Aforo: 5 mil personas.
México Aquí “El lugar donde todo México converge”
- Hora: 10:00
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto.
- Aforo: 5 mil personas.
Festivales Futboleros en la CDMX
- Hora: 10:00
- Lugares: Parque de la Bombilla, Parque Tezozomoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
- Actividad: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial de la FIFA 2026.
Futlán, Tierra de Fútbol
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Parque Aztlán.
- Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio.
- Aforo: Mil 500 personas.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas en CDMX para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 8 de julio.
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