Cuidado con el tráfico: estas son las protestas y actividades en CDMX para este 8 de julio

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La mayoría de los eventos están relacionados al Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro.

Para este miércoles 8 de julio se registrarán 23 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), la mayoría relacionadas al Mundial 2026.

Específicamente, ocurrirán ocho concentraciones; dos citas agendadas; dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 8 de julio no habrá grandes protestas en CDMX, toda vez que las principales actividades están relacionadas al Mundial 2026.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 8 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/qzKk1kEEgC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 8, 2026

Protestas y actividades en CDMX este 8 de julio

Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, colonia Contadero, Cuajimalpa.

Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, colonia Contadero, Cuajimalpa. Motivo: Exigen mejoras urgentes en infraestructura vial, señalización y mantenimiento urbano.

Exigen mejoras urgentes en infraestructura vial, señalización y mantenimiento urbano. Aforo: 50 personas.

Colectivo Ambientalista “Aquí ¡No!”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Embajada de Alemania, Polanco, Miguel Hidalgo.

Embajada de Alemania, Polanco, Miguel Hidalgo. Motivo: Mitin contra la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa.

Mitin contra la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa. Aforo: 25 personas.

Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Ágora de Tlatelolco, Cuauhtémoc.

Ágora de Tlatelolco, Cuauhtémoc. Motivo: Reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados.

Reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados. Aforo: 50 personas.

Ex Trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo.

Secretaría de Gobierno, Zócalo. Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente al Fideicomiso F/100.

Exigen el pago del finiquito correspondiente al Fideicomiso F/100. Aforo: 120 personas.

Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Motivo: Foro “Pluriversos de la Justicia. MODEVITE: la lucha por la vida y el territorio”.

Foro “Pluriversos de la Justicia. MODEVITE: la lucha por la vida y el territorio”. Aforo: 40 personas.

Otras concentraciones

Asamblea General de Trabajadores

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores.

Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores. Motivo: Exigen estabilidad laboral, renivelación salarial y mejores prestaciones.

Exigen estabilidad laboral, renivelación salarial y mejores prestaciones. Aforo: 100 personas.

Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”

Hora: 18:30

18:30 Lugar: Secretaría de Gobernación (plantón), colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación (plantón), colonia Juárez. Motivo: Evento “Cascarita Kiki Ball” para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans.

Evento “Cascarita Kiki Ball” para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans. Aforo: 50 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Motivo: Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Vecinos del Fraccionamiento Villa de Aragón

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero.

Alcaldía Gustavo A. Madero. Motivo: Inconformidad por el retiro de un enrejado y solicitud de destitución de funcionarios.

Inconformidad por el retiro de un enrejado y solicitud de destitución de funcionarios. Aforo: 60 personas.

Padres de familia de la Escuela Primaria “Maestro José Mariano Pontón”

Hora: 16:30

16:30 Lugar: Escuela Primaria “Maestro José Mariano Pontón”, Venustiano Carranza.

Escuela Primaria “Maestro José Mariano Pontón”, Venustiano Carranza. Motivo: Solicitan un procedimiento administrativo y la destitución de dos docentes por presuntos maltratos.

Solicitan un procedimiento administrativo y la destitución de dos docentes por presuntos maltratos. Aforo: 15 personas.

Rodadas ciclistas

Roma Cycling

Hora: 20:30

20:30 Salida: Parque México, colonia Hipódromo.

Parque México, colonia Hipódromo. Destino: Fuente de las Lomas, Estado de México.

Fuente de las Lomas, Estado de México. Aforo: 20 participantes.

Team Taquitos

Hora: 20:45

20:45 Salida: Torre Caballito, colonia Tabacalera.

Torre Caballito, colonia Tabacalera. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 20 participantes.

Eventos relacionados con el Mundial 2026 para hoy

FIFA Fan Festival

Hora: 11:30

11:30 Lugar: Zócalo Capitalino.

Zócalo Capitalino. Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.

Del 11 de junio al 19 de julio. Aforo: 55 mil personas.

Festival Campo Marte 26

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Campo Marte.

Campo Marte. Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio.

Del 10 de junio al 19 de julio. Aforo: 10 mil personas.

Gigantes del Fútbol

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.

Corredor Paseo de la Reforma. Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.

Del 11 de junio al 19 de julio. Aforo: 5 mil personas.

México Aquí “El lugar donde todo México converge”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto.

Del 30 de marzo al 31 de agosto. Aforo: 5 mil personas.

Festivales Futboleros en la CDMX

Hora: 10:00

10:00 Lugares: Parque de la Bombilla, Parque Tezozomoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.

Parque de la Bombilla, Parque Tezozomoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco. Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.

Del 11 de junio al 19 de julio. Actividad: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial de la FIFA 2026.

Futlán, Tierra de Fútbol

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Parque Aztlán.

Parque Aztlán. Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio.

Del 1 de junio al 19 de julio. Aforo: Mil 500 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas en CDMX para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 8 de julio.

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