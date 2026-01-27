Créditos con cero intereses: requisitos para acceder a una vivienda en CDMX
Acceder a una vivienda en la Ciudad de México podría no ser una pesadilla ni una meta inalcanzable, pues existe un programa que otorga financiamientos con cero intereses. Se trata del Programa de Vivienda en Conjunto, del Instituto de Vivienda (Invi).
Programa de Vivienda en Conjunto CDMX ofrece créditos con cero intereses
El Programa de Vivienda en Conjunto fue diseñado para otorgar créditos sin intereses a personas de bajos recursos en la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna.
El esquema es operado por el Invi y está dirigido a población en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad e indígenas.
El Invi CDMX ofrece distintas modalidades de vivienda para adaptarse a las necesidades de cada familia. Entre ellas se encuentra:
- Vivienda nueva terminada
- Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados
- Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles no catalogados
- Vivienda progresiva
- Adquisición de vivienda
- Arrendamiento con opción a compra
- Condominio familiar
¿Quiénes pueden acceder al programa de vivienda en CDMX?
Los beneficiarios del programa son personas que viven en la Ciudad de México, mayores de 18 años, que no cuentan con vivienda propia y tienen ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo diario, o familiares de hasta ocho veces ese monto.
Entre los requisitos también destaca que el solicitante debe tener una edad máxima de 64 años. En caso de rebasar ese límite de edad, se deberá recurrir a la figura de deudor solidario.
Además, se da prioridad a quienes habitan en zonas de alto riesgo, campamentos o inmuebles con valor patrimonial. Los solicitantes deben aprobar un estudio socioeconómico que determina su capacidad de pago y acceso al crédito.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.