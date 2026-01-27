Aumentan en febrero las multas por llevar más pasajeros en moto en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, las multtas de tránsito suben en febrero. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX) no es raro observar a motociclistas que llevan a varios pasajeros; sin embargo, esta acción es una infracción que puede salir cara, ya que la multa puede superar los dos mil pesos.

¿De cuánto es la infracción?

El artículo 37 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece las disposiciones de seguridad. En la sección III, inciso b, se precisa que los motociclistas deben “llevar a bordo sólo la cantidad de personas que señale la tarjeta de circulación”.

Por lo general, se trata del conductor y un pasajero; no obstante, en calles de la CDMX no es raro ver circular motonetas con cuatro o cinco personas a bordo.

En caso de que un elemento de tránsito detenga al conductor por violar el artículo 37, la multa va de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Suben las infracciones en febrero?

Actualmente, la UMA tiene un valor de 113.14 pesos diarios. En enero, la infracción puede alcanzar los 2 mil 262 pesos, en caso de que se aplique una sanción equivalente a 20 veces la UMA.

En febrero, la UMA aumenta y tendrá un valor de 117.31 pesos. Por la misma infracción, la multa asciende a 2 mil 346 pesos, por lo que se recomienda respetar el reglamento.

Si existen dudas sobre cuántos pasajeros se pueden llevar en una motocicleta, basta con revisar la tarjeta de circulación.

