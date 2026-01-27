“¡Tírate al piso!”: intentan someter a presunto ladrón en tienda, pero se les escapa en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, un ladrón escapó de la escena del crimen. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX), un sujeto presuntamente ingresó a robar a una tienda OXXO ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras. Un custodio, al parecer de una empresa de seguridad, sacó su arma de fuego y encañonó al presunto infractor.

Video en la Magdalena Contreras

El video fue grabado hace un par de días y lo compartió el periodista Carlos Jiménez (C4) en su cuenta de X, antes Twitter. De acuerdo con las imágenes, empleados de la tienda habrían sorprendido al sujeto robando. Un custodio que pasaba por la zona ingresó al local para intentar ayudar.

El guardia sacó su arma y comenzó a gritarle: “¡tírate al piso!”. El presunto ladrón aseguró que no hizo nada. En el video también se observa que una de las personas que sujetaba al individuo portaba una chamarra con logotipos del Gobierno de la Ciudad de México.

Segundos después, el hombre logró moverse hacia otra zona de la tienda. Con el arma en la mano, el custodio continuó amagándolo, pero nunca la accionó. Al notar esta situación, el presunto ladrón aprovechó para escapar del establecimiento.

Las imágenes resultaron impactantes al mostrar un hecho cotidiano en la capital. El robo se mantiene como uno de los delitos más comunes en la Ciudad de México y, en este caso, la intervención del custodio no fue suficiente para detener al presunto responsable en la alcaldía Magdalena Contreras.

