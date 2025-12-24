GENERANDO AUDIO...

Delincuentes están utilizando un fraude basado en falsas emergencias para suplantar a empleadores y pedir datos personales a trabajadores del hogar, mediante la modalidad conocida como “La Patrona“.

Esta Nochebuena, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) retomó una alerta que hizo en noviembre debido a la posibilidad de que los usuarios sean víctimas en esta navidad, cuando reciben dinero extra.

La autoridad capitalina también compartió una serie de recomendaciones para evitar caer en el fraude de “La Patrona“. “Cuelga y verifica. Si algo suena raro, no caigas“.

¿Qué es la estafa “La Patrona” y cómo funciona?

Esta extorsión tiene como blanco a trabajadoras y trabajadores del hogar para que entreguen pertenencias de gran valor de sus empleadores, mientras ellos no están. Este método puede realizarse con sólo cinco pasos:

Se obtiene información de la “patrona o el patrón” mediante llamadas de sondeo.

Los extorsionadores llaman, mandan un mensaje o correo electrónico para intimidar a los trabajadores.

Se hacen pasar por abogados, funcionarios del Ministerio Público o de cualquier dependencia de Gobierno.

El extorsionador dice que “el patrón o la patrona” tiene problemas legales o sufrió un accidente y requiere urgentemente dinero u objetos de valor.

El extorsionador aparece fuera del domicilio para recibir las pertenencias y pide que se le entreguen en bolsas o sobres.

¿Cómo evitar ser víctima del fraude de “La Patrona”?

En noviembre de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) recomendó tener una comunicación clara con los empleados e informarlos sobre este tipo de fraude.

Además, es recomendable para los trabajadores del hogar, seguir estas indicaciones:

No compartir información personal ni datos de tu trabajo con desconocidos.

Si recibes una llamada sospechosa, cuelga de inmediato y contacta a tu jefe, un compañero o persona de confianza.

No sigas instrucciones sin verificar directamente con la persona involucrada.

Desconfía de llamadas o mensajes que pidan apoyo económico urgente.

Si vives en la Ciudad de México y notas algo sospechoso o enfrentas una emergencia, recuerda que puedes marcar al 911, además de acercarte a los policías del cuadrante o utilizar la app “Mi policía” para recibir apoyo.

¿Cómo funciona la App Mi Policía?

A través de esta aplicación se pueden solicitar servicios de emergencia y obtener una respuesta más rápida en el sitio de incidencia, entre otros usos.

La puedes descargar de manera gratuita para Android o Apple en tu celular y una vez descargada podrás: