Camioneta Tesla se estrella junto a condominio en Polanco; tiene valor de más de 800 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, una Tesla dañó un poste y una jardinera. Foto: Édgar Sandoval

En la Ciudad de México (CDMX), sobre el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Granada, un automovilista estrelló su camioneta de lujo tipo Tesla en la esquina de Lago Zurich, muy cerca de un edificio de departamentos.

¿Qué se sabe del choque del Tesla?

Reportes preliminares indicaron que el conductor perdió el control e impactó contra un poste. El frente de la camioneta Tesla quedó destrozado, también, dañó la banqueta y una jardinera.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y detuvieron a un sujeto. Sólo se registraron daños materiales.

¿Qué tipo de Tesla es?

La camioneta negra era una Model Y, con precio inicial de 859 mil pesos y que puede alcanzar hasta un millón 129 mil pesos.

No es la primera vez que este tipo de camionetas de lujo provocan caos en zonas de alta plusvalía. El año pasado, en noviembre, se reportó el choque de una Cybertruck contra una casa en la colonia San Miguel Chapultepec.

Los vehículos eléctricos de la marca son muy rápidos; en ocasiones, los conductores no logran dominar la potencia y pierden el control.

Otro accidente de este tipo de vehículos ocurrió en Jalisco, también en noviembre del año pasado. Hubo una volcadura que dejó un saldo de cuatro personas lesionadas.

Para finalizar, la camioneta Model Y fue retirada de la zona de Lago Zurich, en el área de Polanco, en la CDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.