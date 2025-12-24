Rumbo al Mundial: taxis de la CDMX estrenarán app y nueva imagen

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) alista una nueva aplicación (app) para taxis que buscará modernizar el servicio, hacerlo competitivo frente a otras plataformas y garantizar traslados más seguros, rumbo al Mundial, en el marco del programa de sustitución sostenible del taxi. Además, las unidades tendrán cromática especial asociada al evento deportivo.

Durante un evento con taxistas en la alcaldía Venustiano Carranza, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la capital impulsa un modelo de transporte moderno, seguro y sustentable. El programa de chatarrización permite sustituir unidades con más de 10 años de servicio y otorga apoyos económicos de 120 mil pesos para taxis nuevos, 150 mil para híbridos y 200 mil para vehículos eléctricos.

Buscan que app sea fácil de usar en CDMX

Brugada explicó que, además de la renovación vehicular, el Gobierno desarrolla una aplicación propia para que la ciudadanía pueda contratar taxis por plataforma, con el objetivo de que sea fácil de usar, segura y competitiva. Instruyó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) a agilizar su puesta en marcha y subrayó que se construirá junto con el gremio taxista.

“Vamos a modernizar la tecnología con la cual puedan tener los taxis de la ciudad una buena aplicación que funcione y una aplicación que logre la competitividad con otros sectores. Y le encargo al secretario de Movilidad que agilice, por favor, ya esta aplicación nueva y que la población sepa que puede contratar taxis por aplicación y que va a ser fácil y va a ser seguro.”

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, señaló que la app permitirá que los taxis de la ciudad compitan en calidad con otros servicios digitales y que formará parte de una estrategia más amplia para fortalecer al sector.

Seguridad en el Mundial 2026

En paralelo, se implementará un Programa Integral de Seguridad que incluye sistemas de geolocalización (GPS), botones de pánico, videocámaras y monitoreo desde los sitios, para proteger tanto a personas usuarias como a conductores.

Las autoridades indicaron que la capacitación de operadores también se vinculará con el uso de la aplicación y con la atención turística rumbo al Mundial, ya que los taxis representarán la “nueva cara” de la movilidad capitalina.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, este año se transformaron 800 unidades entre microbuses y taxis, mientras que el próximo año se reforzará el programa con más renovaciones, profesionalización y adopción de tecnologías.

