Estas son las concentraciones que causarán tráfico en CDMX este 24 de diciembre
Durante este miércoles 24 de diciembre de 2025 habrá un total de 11 concentraciones, rodadas y actividades culturales que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).
Este día se tiene prevista una concentración; una cita agendada; dos rodadas ciclistas y ocho eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Concentración y cita agendada en CDMX para este 24 de diciembre
Lleca “Escuchando la Calle”
- Hora: 22:00
- Lugar: Estación “Revolución”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. México-Tenochtitlan y Buenavista, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Evento “Navitrans por Casa Lleca”, consistente en una cena navideña dirigida a personas de la comunidad LGBTQ+ en situación de calle, con el objetivo de ofrecer acompañamiento, alimentación y cuidado a personas en condiciones de vulnerabilidad
- Aforo: 30
Comerciantes Unidos de la Alameda Central
- Hora: 20:50
- Lugar: Letras Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Cita agendada con autoridades de Reordenamiento en la Vía Pública para solicitar autorización para la instalación de juegos mecánicos en la romería navideña de avenida Hidalgo
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas
Al Valle de las Cantimploras “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás”
- Hora: 07:00
- Lugar: Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Rodada ciclista organizada por la Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA), con destino al Valle de las Cantimploras
- Aforo: 30
Al parque la mexicana “Team Monas”
- Hora: 10:00
- Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Rodada ciclista con destino al Parque La Mexicana, en Santa Fe, organizada por el grupo “Team Monas”
- Aforo: 80
De igual forma, habrá 11 actividades culturales, como fiestas patronales, verbenas y exposiciones en distintas alcaldías, aforos que van desde los 2 mil hasta más de 50 mil asistentes.
Destaca la Verbena Navideña en el Zócalo y las fiestas decembrinas de las 16 alcaldías. Estas actividades se desarrollan a lo largo del día y puedes consultarlas en este enlace.
