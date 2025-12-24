GENERANDO AUDIO...

Habrá dos rodadas ciclistas en este día. Foto: Cuartoscuro.

Durante este miércoles 24 de diciembre de 2025 habrá un total de 11 concentraciones, rodadas y actividades culturales que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

Este día se tiene prevista una concentración; una cita agendada; dos rodadas ciclistas y ocho eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Concentración y cita agendada en CDMX para este 24 de diciembre

Lleca “Escuchando la Calle”

Hora: 22:00

22:00 Lugar: Estación “Revolución”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. México-Tenochtitlan y Buenavista, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Estación “Revolución”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. México-Tenochtitlan y Buenavista, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Evento “Navitrans por Casa Lleca”, consistente en una cena navideña dirigida a personas de la comunidad LGBTQ+ en situación de calle, con el objetivo de ofrecer acompañamiento, alimentación y cuidado a personas en condiciones de vulnerabilidad

Evento “Navitrans por Casa Lleca”, consistente en una cena navideña dirigida a personas de la comunidad LGBTQ+ en situación de calle, con el objetivo de ofrecer acompañamiento, alimentación y cuidado a personas en condiciones de vulnerabilidad Aforo: 30

Comerciantes Unidos de la Alameda Central

Hora: 20:50

20:50 Lugar: Letras Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc

Letras Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Cita agendada con autoridades de Reordenamiento en la Vía Pública para solicitar autorización para la instalación de juegos mecánicos en la romería navideña de avenida Hidalgo

Cita agendada con autoridades de Reordenamiento en la Vía Pública para solicitar autorización para la instalación de juegos mecánicos en la romería navideña de avenida Hidalgo Aforo: 20

Rodadas ciclistas

Al Valle de las Cantimploras “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás”

Hora : 07:00

: 07:00 Lugar : Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan

: Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan Motivo : Rodada ciclista organizada por la Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA), con destino al Valle de las Cantimploras

: Rodada ciclista organizada por la Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA), con destino al Valle de las Cantimploras Aforo: 30

Al parque la mexicana “Team Monas”

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

: Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc Motivo : Rodada ciclista con destino al Parque La Mexicana, en Santa Fe, organizada por el grupo “Team Monas”

: Rodada ciclista con destino al Parque La Mexicana, en Santa Fe, organizada por el grupo “Team Monas” Aforo: 80

De igual forma, habrá 11 actividades culturales, como fiestas patronales, verbenas y exposiciones en distintas alcaldías, aforos que van desde los 2 mil hasta más de 50 mil asistentes.

Destaca la Verbena Navideña en el Zócalo y las fiestas decembrinas de las 16 alcaldías. Estas actividades se desarrollan a lo largo del día y puedes consultarlas en este enlace.

