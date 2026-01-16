Inspeccionarán y multarán a estos vehículos que tengan irregularidades en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Inspeccionarán y multarán estos vehículos en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que ya comenzaron verificaciones a algunos vehículos para inspeccionarlos y, en su caso, multarlos por algunas irregularidades.

¿Qué vehículos se inspeccionarán en la CDMX para buscar irregularidades?

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la CDMX dio a conocer que su personal ya se encuentra llevando a cabo verificaciones o inspecciones a los vehículos que funcionan como unidades de transporte público para saber si presentan algunas irregularidades.

Las autoridades de la Ciudad de México quieren comprobar que estos automóviles están cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad, documentación y condiciones físico-mecánicas.

“Recuerda que, en las visitas de verificación al transporte público se revisan las condiciones para una movilidad segura, por ejemplo: estado físico-mecánico de las unidades, documentación vigente y cumplimiento de la normatividad”, indicaron en una publicación de su página oficial de Facebook.

Específicamente, estas verificaciones se realizan a los siguientes vehículos que circulan por la CDMX:

Transporte colectivo, como microbuses y camiones

Taxis concesionados

Transporte de carga y servicios especializados

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Suspendieron más de mil unidades en 2025

De acuerdo con el Invea, en 2025 realizaron 670 operativos vehiculares en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, suspendiendo mil 151 unidades por no contar con licencia, tarjeta de circulación y/o placas, por lo que fueron sancionados y trasladados al depósito vehicular 276 vehículos, de los cuales, 131 fueron de transporte público, 56 taxis, 53 de transporte foráneo, 26 que ofrecían servicios por aplicación y 10 de corredor.

Además, indicaron que para estas suspensiones, la medida cautelar no sólo priorizó la falta de documentos, también las físico-mecánicas. Por esto, 886 unidades de transporte público de rutas, 204 taxis y 81 unidades de corredor fueron suspendidas de sus actividades.

El Invea, a través de sus redes sociales, indicó que, si necesitan asesoría, pueden acercarse al área de Atención Ciudadana en un horario de lunes a jueves, de las 9:00 a las 18:00 horas, y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.

