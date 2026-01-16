Evita multas: conoce dónde está prohibido estacionarse en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Policías de Tránsito de la CDMX pueden infraccionar. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Estacionarse en un lugar prohibido tiene consecuencias para los conductores en la Ciudad de México, que pueden afectar su economía y los puntos con los que cuentan en su licencia. Para que eso no te pase, Unotv.com te dice cuáles son los sitios en donde no puedes detenerte y cuáles son las sanciones en caso de que seas acreedor a una infracción, según el Reglamento de Tránsito capitalino.

¿Dónde está prohibido estacionarse en Ciudad de México?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los lugares en donde no se pueden estacionar los conductores, son:

Vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas.

Vías primarias

Carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público

En espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaría o cualquier otro sitio indicado por la señalización vial correspondiente

Frente a bancos

Frente a hidrantes para uso de los bomberos

Frente a entradas y salidas de vehículos de emergencia

Frente a entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras

Frente a entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud

Frente a rampas peatonales

En doble fila

¿Cuáles son las multas por estacionarse en lugares prohibidos?

En caso de que se violen las reglas y estacionen un vehículo en un lugar prohibido, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México también establece las multas, que van desde los 586 pesos hasta los 2 mil 346 pesos.

La multa dependerá del lugar prohibido en el que se haya estacionado el conductor. De acuerdo con la tabla oficial, algunas multas son:

Estacionarse frente a bancos , hidrantes para uso de los bomberos, entradas y salidas de vehículos de emergencia, rampas peatonales, entre otras, podría ser una multa desde mil 759 pesos hasta los 2 mil 346 . Además, se pierden 3 puntos de la licencia de conducir

, hidrantes para uso de los bomberos, entradas y salidas de vehículos de emergencia, rampas peatonales, entre otras, podría ser una desde hasta los . Además, se pierden Estacionarse en doble fila tendrá una multa que parte desde mil 173 pesos y 3 puntos de la licencia

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.