CURP biométrica en CDMX: conoce los 8 módulos para tramitarla
La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en Ciudad de México (CDMX) ya puede tramitarse en módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) como parte de la implementación gradual de este nuevo documento de identificación oficial, el cual integra datos personales y biométricos para fortalecer la validación de identidad en trámites públicos y sociales.
Este trámite se realiza de forma presencial, ya que requiere la captura directa de huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos, los cuales quedan asociados de manera única a la Clave Única de Registro de Población de cada persona.
De acuerdo con la autoridad federal, el procedimiento es gratuito y se aplica bajo un mismo protocolo en todos los módulos autorizados dentro de la capital del país.
CURP biométrica en CDMX: módulos autorizados
En la CDMX existen ocho módulos oficiales donde puede realizarse el trámite de la CURP biométrica:
- Cuauhtémoc: Calle Londres 102, colonia Juárez
- Cuauhtémoc: Arcos de Belén 19, colonia Doctores
- Álvaro Obregón: Calle Canario S/N, colonia Tolteca
- Cuajimalpa: Avenida México S/N, Cuautepec
- Iztapalapa: Ayuntamiento 63, colonia San Lucas
- Milpa Alta: Avenida Constitución esquina Andador Sonora
- Tláhuac: Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel
- Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena
En todos estos puntos se solicita la misma documentación y se sigue un procedimiento estandarizado para la captura de datos biométricos.
¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?
Para realizar el trámite de la CURP biométrica en CDMX, las personas deben presentar en original los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
- Acta de nacimiento certificada
- CURP certificada o validada
- Comprobante de domicilio reciente
- Correo electrónico activo
En el caso de menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por su madre, padre o tutor legal, quien deberá presentar identificación oficial y el documento que acredite la patria potestad o tutela.
Cita para tramitar la CURP biométrica en CDMX
Con el fin de agilizar la atención y evitar filas prolongadas, el Renapo habilitó un sistema de citas en línea para el trámite de la CURP biométrica que aplica para la CDMX.
Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma oficial que puedes ver dando clic aquí, donde deberán seleccionar el servicio correspondiente, elegir módulo, fecha y horario disponibles, así como registrar sus datos personales.
Las oficinas brindan atención de lunes a viernes, en horarios matutinos y vespertinos, de acuerdo con la capacidad operativa de cada módulo.
