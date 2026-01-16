CURP biométrica en CDMX: conoce los 8 módulos para tramitarla

GENERANDO AUDIO...

La CURP biométrica en CDMX se tramita en módulos oficiales. Foto: Cuartoscuro

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en Ciudad de México (CDMX) ya puede tramitarse en módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) como parte de la implementación gradual de este nuevo documento de identificación oficial, el cual integra datos personales y biométricos para fortalecer la validación de identidad en trámites públicos y sociales.

Este trámite se realiza de forma presencial, ya que requiere la captura directa de huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos, los cuales quedan asociados de manera única a la Clave Única de Registro de Población de cada persona.

De acuerdo con la autoridad federal, el procedimiento es gratuito y se aplica bajo un mismo protocolo en todos los módulos autorizados dentro de la capital del país.

CURP biométrica en CDMX: módulos autorizados

En la CDMX existen ocho módulos oficiales donde puede realizarse el trámite de la CURP biométrica:

Cuauhtémoc: Calle Londres 102, colonia Juárez

Calle Londres 102, colonia Juárez Cuauhtémoc: Arcos de Belén 19, colonia Doctores

Arcos de Belén 19, colonia Doctores Álvaro Obregón: Calle Canario S/N, colonia Tolteca

Calle Canario S/N, colonia Tolteca Cuajimalpa: Avenida México S/N, Cuautepec

Avenida México S/N, Cuautepec Iztapalapa: Ayuntamiento 63, colonia San Lucas

Ayuntamiento 63, colonia San Lucas Milpa Alta: Avenida Constitución esquina Andador Sonora

Avenida Constitución esquina Andador Sonora Tláhuac: Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel

Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena

En todos estos puntos se solicita la misma documentación y se sigue un procedimiento estandarizado para la captura de datos biométricos.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?

Para realizar el trámite de la CURP biométrica en CDMX, las personas deben presentar en original los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento certificada

CURP certificada o validada

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

En el caso de menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por su madre, padre o tutor legal, quien deberá presentar identificación oficial y el documento que acredite la patria potestad o tutela.

Cita para tramitar la CURP biométrica en CDMX

Con el fin de agilizar la atención y evitar filas prolongadas, el Renapo habilitó un sistema de citas en línea para el trámite de la CURP biométrica que aplica para la CDMX.

Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma oficial que puedes ver dando clic aquí, donde deberán seleccionar el servicio correspondiente, elegir módulo, fecha y horario disponibles, así como registrar sus datos personales.

Las oficinas brindan atención de lunes a viernes, en horarios matutinos y vespertinos, de acuerdo con la capacidad operativa de cada módulo.

