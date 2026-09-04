Alertan por lluvias y granizo a las 16 alcaldías en Ciudad de México

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Alerta Amarilla por lluvias fuertes para 16 alcaldías. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las condiciones meteorológicas se mantendrán entre las 16:25 y las 21:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas, árboles y lonas.

⚠️🌨️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del jueves 03/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/140dcVUjkb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2026

¿Qué alcaldías de CDMX están en Alerta Amarilla?

Las 11 demarcaciones que se encuentran bajo este nivel de alerta son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

La SGIRPC señaló que en estas zonas se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de caída de granizo.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

Entre los principales peligros asociados con las condiciones previstas se encuentran los encharcamientos y las corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Asimismo, la lluvia y el viento pueden provocar la caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienda evitar permanecer debajo de estructuras o árboles que puedan representar un riesgo.

Los encharcamientos también pueden dificultar la circulación vehicular y peatonal, particularmente en zonas donde se acumule una mayor cantidad de agua.

¿Qué recomienda Protección Civil ante la lluvia y el granizo?

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el periodo de lluvias:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios

del interior y exterior de los domicilios Cerrar puertas y ventanas mientras se presenten las precipitaciones

mientras se presenten las precipitaciones No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

En caso de salir, utilizar paraguas o impermeable

Mantenerse atento a los avisos de las autoridades de Protección Civil

La dependencia también recomienda extremar precauciones durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, especialmente al desplazarse por calles y avenidas que puedan presentar acumulaciones de agua.

¿Hasta qué hora estará activa la Alerta Amarilla?

El aviso de la SGIRPC establece un periodo de atención de 16:25 a 21:00 horas del 3 de septiembre de 2026, la emisión de la alerta ocurrió a las 16:25 horas, y contempla las condiciones previstas para las 11 alcaldías señaladas.

La recomendación principal es mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa con el fin de prevenir bloqueos, inundaciones o afectaciones que podrían ocasionar las lluvias.

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