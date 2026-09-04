Alertan por lluvias y granizo a las 16 alcaldías en Ciudad de México

| 18:12 | Victor Gutierrez | Uno TV
Lluvias y tormentas pegarán en toda la CDMX este miércoles
Alerta Amarilla por lluvias fuertes para 16 alcaldías. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las condiciones meteorológicas se mantendrán entre las 16:25 y las 21:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas, árboles y lonas.

¿Qué alcaldías de CDMX están en Alerta Amarilla?

Las 11 demarcaciones que se encuentran bajo este nivel de alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

La SGIRPC señaló que en estas zonas se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de caída de granizo.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

Entre los principales peligros asociados con las condiciones previstas se encuentran los encharcamientos y las corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Asimismo, la lluvia y el viento pueden provocar la caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienda evitar permanecer debajo de estructuras o árboles que puedan representar un riesgo.

Los encharcamientos también pueden dificultar la circulación vehicular y peatonal, particularmente en zonas donde se acumule una mayor cantidad de agua.

¿Qué recomienda Protección Civil ante la lluvia y el granizo?

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el periodo de lluvias:

  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios
  • Cerrar puertas y ventanas mientras se presenten las precipitaciones
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
  • En caso de salir, utilizar paraguas o impermeable
  • Mantenerse atento a los avisos de las autoridades de Protección Civil

La dependencia también recomienda extremar precauciones durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, especialmente al desplazarse por calles y avenidas que puedan presentar acumulaciones de agua.

¿Hasta qué hora estará activa la Alerta Amarilla?

El aviso de la SGIRPC establece un periodo de atención de 16:25 a 21:00 horas del 3 de septiembre de 2026, la emisión de la alerta ocurrió a las 16:25 horas, y contempla las condiciones previstas para las 11 alcaldías señaladas.

La recomendación principal es mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa con el fin de prevenir bloqueos, inundaciones o afectaciones que podrían ocasionar las lluvias.

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