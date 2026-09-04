Alertan por lluvias y granizo a las 16 alcaldías en Ciudad de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves 3 de septiembre.
De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las condiciones meteorológicas se mantendrán entre las 16:25 y las 21:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas, árboles y lonas.
¿Qué alcaldías de CDMX están en Alerta Amarilla?
Las 11 demarcaciones que se encuentran bajo este nivel de alerta son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
La SGIRPC señaló que en estas zonas se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de caída de granizo.
¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?
Entre los principales peligros asociados con las condiciones previstas se encuentran los encharcamientos y las corrientes de agua sobre calles y avenidas.
Asimismo, la lluvia y el viento pueden provocar la caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienda evitar permanecer debajo de estructuras o árboles que puedan representar un riesgo.
Los encharcamientos también pueden dificultar la circulación vehicular y peatonal, particularmente en zonas donde se acumule una mayor cantidad de agua.
¿Qué recomienda Protección Civil ante la lluvia y el granizo?
La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el periodo de lluvias:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios
- Cerrar puertas y ventanas mientras se presenten las precipitaciones
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- En caso de salir, utilizar paraguas o impermeable
- Mantenerse atento a los avisos de las autoridades de Protección Civil
La dependencia también recomienda extremar precauciones durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, especialmente al desplazarse por calles y avenidas que puedan presentar acumulaciones de agua.
¿Hasta qué hora estará activa la Alerta Amarilla?
El aviso de la SGIRPC establece un periodo de atención de 16:25 a 21:00 horas del 3 de septiembre de 2026, la emisión de la alerta ocurrió a las 16:25 horas, y contempla las condiciones previstas para las 11 alcaldías señaladas.
La recomendación principal es mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa con el fin de prevenir bloqueos, inundaciones o afectaciones que podrían ocasionar las lluvias.
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