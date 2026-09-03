Maquineros y trabajadores de UNAM encabezarán protestas en CDMX este 3 de septiembre
Este jueves 3 de septiembre se registrarán 30 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de maquineros y trabajadores de la UNAM que se dirigirán hacia San Lázaro.
Habrá una marcha; siete concentraciones; cinco citas agendadas; dos rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 3 de septiembre, destacan las protestas de maquineros, pensionados y trabajadores de la UNAM, entre otras actividades en la CDMX.
Protestas y actividades en CDMX este 3 de septiembre
Unión Nacional de Maquineros, A.C.
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Ángel de la Independencia.
- Destino: Senado de la República, Secretaría de Gobernación y Cámara de Diputados, con arribos programados a las 09:30, 10:30 y 12:00 horas, respectivamente.
- Motivo: Exigen el cese de operativos y decomisos arbitrarios, la devolución de máquinas aseguradas y una regulación justa que diferencie sus equipos de la delincuencia. También demandan condiciones estables para desarrollar sus actividades sin acoso institucional y con respeto a la dignidad de su gremio.
- Aforo: 200 personas.
Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio
- Hora: 05:00 horas.
- Lugar: Palacio Nacional.
- Destino: Secretaría de Gobernación, Senado de la República, Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Energía, con arribos programados entre las 11:00 y 13:00 horas.
- Motivo: Entregarán más de 386 mil firmas recabadas en Change.org para exigir certeza jurídica y respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados. También demandan modificar el segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional y frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones.
- Aforo: 500 personas.
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses, que se trasladen en marcha hacia las diferentes dependencias y que se sumen otras organizaciones de jubilados y pensionados, con posibles afectaciones viales.
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Hora: 09:30 horas.
- Lugar: Cámara de Diputados, puerta de visitantes, Emiliano Zapata No. 854, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
- Motivo: Exigen 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y dignificación del trabajo universitario.
- Aforo: 2 mil personas.
- Observaciones: A las 06:00 horas instalarán templete y equipo de sonido; a las 09:30 horas se concentrarán los manifestantes y a las 10:00 horas realizarán un mitin.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Embajada de los Estados Unidos de América, Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Motivo: Exigen la libertad inmediata del expresidente de Venezuela y su esposa, así como el cese del bloqueo económico contra Venezuela, la devolución de activos y recursos retenidos en el extranjero y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
- Aforo: 150 personas.
- Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones sociales y que se afecten vialidades.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de un presunto responsable de abuso sexual agravado para solicitar la revisión del caso y denunciar presunta fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, uso indebido de prisión preventiva y violaciones al debido proceso.
- Aforo: 30 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Unión No. 25, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.
- Motivo: Acudirán en apoyo a la audiencia de una víctima de violencia familiar y para exigir que se juzgue conforme a la ley al presunto responsable.
- Aforo: 45 personas.
Citas agendadas
Unión de Vecinos de los Altos Tepetitla, Alcaldía Tlalpan
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Comisión Federal de Electricidad “Zona Coapa”, Prolongación División del Norte y avenida 20 de Noviembre, colonia Jardines del Sur, alcaldía Xochimilco.
- Motivo: Se manifiestan en contra de los cobros excesivos por suministro de energía eléctrica en la zona.
- Aforo: 20 personas.
Movimiento Indígena Artesanos Originarios de México, A.C.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y la recuperación de las pertenencias de sus agremiados que se encuentran en el predio de Calzada de la Viga No. 16, colonia Tránsito.
- Aforo: 25 personas.
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 120 personas.
Frente Popular de Comunidades Indígenas de la Ciudad de México
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.
- Aforo: 5 personas.
Inquilinos del Predio Vidal Alcocer No. 104
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Secretaría de la Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
- Motivo: Solicitan a las autoridades que les regresen el predio del cual fueron desalojados.
- Aforo: 5 personas.
Rodadas ciclistas
Fino MX
- Hora: 05:30 horas.
- Lugar: Monte Albán No. 25, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.
- Destino: La Venta, autopista Toluca-Naucalpan, Estado de México.
- Aforo: 25 personas.
Sin Líder
- Hora: 20:45 horas.
- Lugar: Walmart Miramontes, Prolongación Canal de Miramontes No. 3520, colonia Coapa, alcaldía Tlalpan.
- Destino: Fuentes Brotantes, Camino Fuentes Brotantes No. 91, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.
- Aforo: 20 personas.
Conciertos para hoy
Yuridia “Las Cartas Sobre la Mesa Tour”
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Estadio GNP Seguros.
- Aforo: 70 mil personas.
Siddhartha
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Palacio de los Deportes.
- Aforo: 21 mil personas.
Machine Gun Kelly
- Hora: 19:30 horas.
- Lugar: Velódromo Olímpico.
- Aforo: 6 mil 450 personas.
El Rey León
- Hora: 20:30 horas.
- Lugar: Teatro Metropólitan.
- Aforo: 3 mil 165 personas.
La Malinche
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Frontón México.
- Aforo: 3 mil 800 personas.
Actividades culturales para hoy
Congreso Anual Internacional “AMCICHAC”
- Hora: 07:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 02 al 05 de septiembre de 2026.
- Aforo: mil personas.
Congreso COMEGIC
- Hora: 07:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 03 al 05 de septiembre de 2026.
- Aforo: 350 personas.
Sigmar North América
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Centro Banamex.
- Fecha: Del 01 al 03 de septiembre de 2026.
- Aforo: mil 575 personas.
Festival del Terror
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Six Flags México.
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.
- Aforo: 20 mil personas.
- Observaciones: Evento privado.
Aquatech México
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Banamex.
- Fecha: Del 01 al 03 de septiembre de 2026.
- Aforo: 2 mil 200 personas.
29 Edición Expo Café
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 03 al 05 de septiembre de 2026.
- Aforo: 3 mil 500 personas.
Intersolar México
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Banamex.
- Fecha: Del 01 al 03 de septiembre de 2026.
- Aforo: mil 617 personas.
57 Aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Glorieta de Insurgentes.
- Fecha: Del 02 al 05 de septiembre de 2026.
- Aforo: 2 mil 500 personas.
- Observaciones: Participarán Luca Orozco, La Sonora Dinamita, Son Tepito, Arón y su Grupo Ilusión.
Gourmet Show 2026
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 03 al 05 de septiembre de 2026.
- Aforo: 3 mil 500 personas.
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