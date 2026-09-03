Maquineros y trabajadores de UNAM encabezarán protestas en CDMX este 3 de septiembre

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Toma precauciones. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 3 de septiembre se registrarán 30 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de maquineros y trabajadores de la UNAM que se dirigirán hacia San Lázaro.

Habrá una marcha; siete concentraciones; cinco citas agendadas; dos rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 3 de septiembre, destacan las protestas de maquineros, pensionados y trabajadores de la UNAM, entre otras actividades en la CDMX.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 3 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



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Protestas y actividades en CDMX este 3 de septiembre

Unión Nacional de Maquineros, A.C.

Hora: 09:00 horas.

Lugar: Ángel de la Independencia.

Destino: Senado de la República, Secretaría de Gobernación y Cámara de Diputados, con arribos programados a las 09:30, 10:30 y 12:00 horas, respectivamente.

Motivo: Exigen el cese de operativos y decomisos arbitrarios, la devolución de máquinas aseguradas y una regulación justa que diferencie sus equipos de la delincuencia. También demandan condiciones estables para desarrollar sus actividades sin acoso institucional y con respeto a la dignidad de su gremio.

Aforo: 200 personas.



Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio

Hora: 05:00 horas.

Lugar: Palacio Nacional.

Destino: Secretaría de Gobernación, Senado de la República, Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Energía, con arribos programados entre las 11:00 y 13:00 horas.

Motivo: Entregarán más de 386 mil firmas recabadas en Change.org para exigir certeza jurídica y respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados. También demandan modificar el segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional y frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones.

Aforo: 500 personas.

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses, que se trasladen en marcha hacia las diferentes dependencias y que se sumen otras organizaciones de jubilados y pensionados, con posibles afectaciones viales.

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 09:30 horas.

Lugar: Cámara de Diputados, puerta de visitantes, Emiliano Zapata No. 854, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Motivo: Exigen 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y dignificación del trabajo universitario.

Aforo: 2 mil personas.

Observaciones: A las 06:00 horas instalarán templete y equipo de sonido; a las 09:30 horas se concentrarán los manifestantes y a las 10:00 horas realizarán un mitin.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45 personas.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Embajada de los Estados Unidos de América, Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Motivo: Exigen la libertad inmediata del expresidente de Venezuela y su esposa, así como el cese del bloqueo económico contra Venezuela, la devolución de activos y recursos retenidos en el extranjero y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Aforo: 150 personas.

Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones sociales y que se afecten vialidades.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: Durante el día.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de un presunto responsable de abuso sexual agravado para solicitar la revisión del caso y denunciar presunta fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, uso indebido de prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

Aforo: 30 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo: 30 personas.

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Unión No. 25, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

Motivo: Acudirán en apoyo a la audiencia de una víctima de violencia familiar y para exigir que se juzgue conforme a la ley al presunto responsable.

Aforo: 45 personas.

Citas agendadas

Unión de Vecinos de los Altos Tepetitla, Alcaldía Tlalpan

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Comisión Federal de Electricidad “Zona Coapa”, Prolongación División del Norte y avenida 20 de Noviembre, colonia Jardines del Sur, alcaldía Xochimilco.

Motivo: Se manifiestan en contra de los cobros excesivos por suministro de energía eléctrica en la zona.

Aforo: 20 personas.

Movimiento Indígena Artesanos Originarios de México, A.C.

Hora: Durante el día.

Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y la recuperación de las pertenencias de sus agremiados que se encuentran en el predio de Calzada de la Viga No. 16, colonia Tránsito.

Aforo: 25 personas.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Aforo: 120 personas.

Frente Popular de Comunidades Indígenas de la Ciudad de México

Hora: Durante el día.

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo: Solicitan espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.

Aforo: 5 personas.

Inquilinos del Predio Vidal Alcocer No. 104

Hora: Durante el día.

Lugar: Secretaría de la Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Motivo: Solicitan a las autoridades que les regresen el predio del cual fueron desalojados.

Aforo: 5 personas.

Rodadas ciclistas

Fino MX

Hora: 05:30 horas.

Lugar: Monte Albán No. 25, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.

Destino: La Venta, autopista Toluca-Naucalpan, Estado de México.

Aforo: 25 personas.

Sin Líder

Hora: 20:45 horas.

Lugar: Walmart Miramontes, Prolongación Canal de Miramontes No. 3520, colonia Coapa, alcaldía Tlalpan.

Destino: Fuentes Brotantes, Camino Fuentes Brotantes No. 91, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.

Aforo: 20 personas.

Conciertos para hoy

Yuridia “Las Cartas Sobre la Mesa Tour”

Hora: 21:00 horas.

Lugar: Estadio GNP Seguros.

Aforo: 70 mil personas.

Siddhartha

Hora: 20:00 horas.

Lugar: Palacio de los Deportes.

Aforo: 21 mil personas.

Machine Gun Kelly

Hora: 19:30 horas.

Lugar: Velódromo Olímpico.

Aforo: 6 mil 450 personas.

El Rey León

Hora: 20:30 horas.

Lugar: Teatro Metropólitan.

Aforo: 3 mil 165 personas.

La Malinche

Hora: 20:00 horas.

Lugar: Frontón México.

Aforo: 3 mil 800 personas.

Actividades culturales para hoy

Congreso Anual Internacional “AMCICHAC”

Hora: 07:00 horas.

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Fecha: Del 02 al 05 de septiembre de 2026.

Aforo: mil personas.

Congreso COMEGIC

Hora: 07:00 horas.

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Fecha: Del 03 al 05 de septiembre de 2026.

Aforo: 350 personas.

Sigmar North América

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Centro Banamex.

Fecha: Del 01 al 03 de septiembre de 2026.

Aforo: mil 575 personas.

Festival del Terror

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Six Flags México.

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Aforo: 20 mil personas.

Observaciones: Evento privado.

Aquatech México

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Centro Banamex.

Fecha: Del 01 al 03 de septiembre de 2026.

Aforo: 2 mil 200 personas.

29 Edición Expo Café

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Fecha: Del 03 al 05 de septiembre de 2026.

Aforo: 3 mil 500 personas.

Intersolar México

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Centro Banamex.

Fecha: Del 01 al 03 de septiembre de 2026.

Aforo: mil 617 personas.

57 Aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Glorieta de Insurgentes.

Fecha: Del 02 al 05 de septiembre de 2026.

Aforo: 2 mil 500 personas.

Observaciones: Participarán Luca Orozco, La Sonora Dinamita, Son Tepito, Arón y su Grupo Ilusión.

Gourmet Show 2026

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Fecha: Del 03 al 05 de septiembre de 2026.

Aforo: 3 mil 500 personas.

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