Las 11 razones puedes perder los Vales Mercomuna 2026

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Vales mercomuna. Foto: Cuartoscuro

Las personas beneficiarias de los Vales Mercomuna 2026 pueden perder el apoyo si incurren en alguna de las 11 causales de baja establecidas en las Reglas de Operación del programa de la Ciudad de México. Entre ellas están vender los vales, presentar documentos falsos, cambiar de residencia fuera de la capital y no cumplir con la edad requerida.

Vales Mercomuna 2026: ¿por qué pueden retirarte el apoyo?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, existen diferentes situaciones que pueden provocar la salida del padrón de debeneficiarios. Las causas están relacionadas con el registro, el uso de los vales, la residencia y el cumplimiento de los requisitos del programa.

Estas son las 11 causales de baja:

Renuncia voluntaria: la persona beneficiaria puede solicitar su baja en cualquier momento, sin necesidad de explicar los motivos. La petición deberá presentarse por escrito o mediante el formato institucional correspondiente.

la persona beneficiaria puede solicitar su baja en cualquier momento, sin necesidad de explicar los motivos. La petición deberá presentarse por escrito o mediante el formato institucional correspondiente. Documentación falsa: presentar información o documentos falsos o alterados durante el proceso de registro.

presentar información o documentos falsos o alterados durante el proceso de registro. No residir en el domicilio registrado: dejar de vivir en el domicilio que se acreditó con el comprobante presentado al momento de la incorporación.

dejar de vivir en el domicilio que se acreditó con el comprobante presentado al momento de la incorporación. Fallecimiento: cuando muera la persona beneficiaria.

cuando muera la persona beneficiaria. Duplicidad de apoyos: aparecer en padrones de otros programas sociales con objetivos equivalentes cuando exista incompatibilidad normativa o presupuestal.

aparecer en padrones de otros programas sociales con objetivos equivalentes cuando exista incompatibilidad normativa o presupuestal. Uso indebido o venta de vales: utilizar los Vales Mercomuna de manera distinta a la permitida o venderlos.

utilizar los de manera distinta a la permitida o venderlos. Amenazas o agresiones: realizar conductas que obstaculicen el desarrollo del programa, como amenazas, agresiones o falsificación de documentos ante personal operativo, servidores públicos o comercios participantes.

realizar conductas que obstaculicen el desarrollo del programa, como amenazas, agresiones o falsificación de documentos ante personal operativo, servidores públicos o comercios participantes. Negativa a verificaciones: rechazar de manera reiterada los procesos de verificación, seguimiento o evaluación del programa.

rechazar de manera reiterada los procesos de verificación, seguimiento o evaluación del programa. Error administrativo: recibir el apoyo debido a un error o duplicidad en el padrón, una vez que la situación sea comprobada.

recibir el apoyo debido a un error o duplicidad en el padrón, una vez que la situación sea comprobada. Cambio de residencia: mudarse fuera de la Ciudad de México .

mudarse fuera de la . Incumplimiento de edad: dejar de cumplir con el requisito de edad establecido en el numeral 8.2.1 de las reglas.

¿Cómo funciona la baja voluntaria?

La persona beneficiaria puede solicitar su salida del programa en cualquier momento. La petición debe ser expresa, libre y auténtica, y será recibida y gestionada por la Dirección Ejecutiva del Programa Social Mercomuna.

Por ello, quienes reciben este apoyo deben mantener actualizados sus datos y cumplir con las condiciones establecidas en las reglas para evitar una baja del padrón.

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